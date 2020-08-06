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【新冠肺炎】體院外判女清潔工初步確診　將安排所有留宿運動員及教練檢測

社會 15:05 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

體院一名外判女清潔工昨晚初步確診。（陳永康攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，體院今日（6日）表示，一名負責清潔工作的外判員工於昨晚（5日）初步確診新冠肺炎，目前正由衞生防護中心跟進個案。

體院表示，該名員工並沒有出現任何病徵，她於工作期間有一直佩戴完整個人防護裝備，包括口罩、面罩或眼罩及手套。所有曾與該名員工有密切接觸的同事亦已安排接受14天隔離檢疫。體院已於今日早上由專業清潔公司進行全面消毒及清潔。

體院醫學顧問專家評估上述情況及相關措施後，由於該員工在工作期間佩戴完整個人防護裝備，所以認為體院現屬低風險環境，但為保障運動員及員工安全，體院將安排所有正參加封閉式訓練營的留宿運動員及教練團隊進行病毒測試。

體院於7月29日起實施封閉式練習，暫定8月11日結束，會密切注意疫情發展，作出適當應對措施，以保障全體運動員及員工的健康，並祝願該名員工早日康復。

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記者：陳子謙

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