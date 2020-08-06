【新冠肺炎】本地設計組裝合成負壓病房或有望投產應用　每日最多可生產20個病房結構

▲ 建成的組合屋負壓房長6米、闊4.5米、高3.1米、重25噸；房內分為前廳、病房、獨立洗手間和機電設備房。(資料圖片）

本港負壓病房供應緊張，雖然早前金門建築有限公司（金門）和英國醫療工程學會香港分會合作設計並製造出，能在短時間內建成的「組裝合成負壓病房」，但至今仍未獲廣泛應用。金門執行董事曾慶祥今日（6日）表示，過去曾與醫管局非正式討論，希望能將設計投入實際應用，而未來亦會繼續與醫管局、發展局、和專業工程師協會探討，下周或能公布更多資料。

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「組裝合成負壓病房」長6米、闊4.5米、高3.1米、重25噸，隔離規格與公立醫院的負壓房無異。負責工程的金門高級項目經理謝頴峯指，一個負壓病房成本約200萬，如只生產結構，內地廠房每日可生產16至20個負壓病房，唯採購醫療用機電設施一般需時2個月，所以實際產量，仍需視乎資源上的配合。

內地建院團隊即將來港協助建臨時醫院，選址盛傳為亞博二期用地，究竟「組裝合成負壓病房」能否應用於該地盤？謝頴峯認為，由於建負壓病房對渠道方面有特別要求，有未實地考察的情況下難以確實回答。

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記者：陳梓蔚