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深水埗社聯組合社會房屋完工　居民最快月底入伙

社會 15:24 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

由社聯籌建，全港首個組合社會房屋項目，最快月底入伙。（吳卓峰攝）

社聯公布，全港首個組合社會房屋項目、深水埗南昌街項目已落成，最快8月底安排居民入伙。

社聯行政總裁蔡海偉發表網誌稱，特意跟家品公司合作，為1人至3人單位準備家具，並把幾個單位擺放成示範單位。數天前實地視察，他認為單位生活空間舒適，有「家」的感覺，毫無疑問比起劏房好得多。

其中1人單位很像大學宿舍，走文青風，也有煮食空間，相信很受歡迎。他又認同搬屋「一闊三大」，已覓得慈善基金資助部分新置傢俱的費用，讓租戶能負擔。

他又稱，南昌街項目作為先導計劃，得到不同專業人士支援，籌備前期工作，包括與不同政府部門及組合屋公司商討、探索適合建造組合屋的採購方式，及制訂單位標準等等。項目由雛型到建成入伙，需要耐性解決許多困難。然而當看到工程竣工，基層家庭有較舒適的生活環境，也是值得。

他稱會跟業界分享寶貴經驗，讓將來不同組合社會房屋項目走少一點「冤枉路」，盡量加快進度，提供更多社會房屋給有需要的家庭。

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責任編輯：吳卓峰

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