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【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單　56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】

娛樂 16:27 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎耀祥在《殺手》中大哂六嚿腹肌。

《殺手》在本周五（8月7日）大結果，日前視帝黎耀祥在劇中一身爆肌引起觀眾注意！其實《殺手》劇情講黎耀祥飾演的閻武因徒弟小秉（林景程飾）被殺，感內疚及憤怒的閻武決心要為徒弟報仇，於是鍛鍊身體作準備。

黎耀祥在劇中大曬健身成果，裸露上半身的他有6嚿腹肌，非常健碩。

而劇內閻武的練習片段，不論是舉啞鈴、做引體上升及倒吊捲腹等動作，黎耀祥都親身上陣，有姿勢有實際。

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黎耀祥操得一身腹肌。（《殺手》劇照）

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其實黎耀祥已年屆56歲，過去亦不是特別以身材健壯見稱，所以不少觀眾對他在《殺手》爆肌示人都覺眼前一亮，有網民稱：「祥仔操到勁fit好犀利，好辛苦！專業演員。」

此外，亦有人表示健身過程很辛苦，黎耀祥的努力及恆心在這個年紀來說是更是不容易。

黎耀祥在劇內倒吊做運動。（《殺手》劇照）

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陳豪任黎耀祥健身導師

黎耀祥早前接受TOPick訪問時亦有分享操肌經過：「為此於1個半月內激減10多磅，但沒可能於短時間內變肌肉男，所以只能減掉脂肪。」

他亦有向同劇演員陳豪偷師。因為，陳豪當年拍《誇世代》操出完美身段，有著豐富的塑身心得，故此為黎耀祥做軍師，教他從飲食及運動方面著手，精準地量度食物份量。

黎耀祥指：「食100g的牛肉有幾多卡路里？100g通粉又幾多卡路里呢？都要用磅去秤。」而為加快成效，後期更要食白烚食物：「早上焙兩隻蛋、西蘭花及蕃茄做早餐。」

黎耀祥做引體上升。（《殺手》劇照）

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陳豪亦分享一份用膳黃金比例的餐單：「用餐有一個黃金比例，4成蛋白質、4成碳水化合物及2成脂肪，不過跟隨這個formula純粹為健康著想。」

而陳豪也向黎耀祥表示：「別當成一個減肥計劃，只是變成一個life style，自己都會好享受。」

據悉，黎耀祥下一套參演新劇內將飾演泰拳手，他表示屆時會以更fit姿態示人。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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