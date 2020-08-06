【多仔家庭】一家16口每周用20卷廁紙洗18籃衣服　多仔夫妻連生4對多胞胎

▲ 美國一個多仔家庭連懷4組多胞胎，育有14名孩子。

有父母生育「一對足球隊」讓家中變得熱鬧，大家庭開心之外，亦會有不少麻煩的時刻。美國拉斯維加斯一對多仔夫婦誕下一對子女後，接著連生雙胞胎、五胞胎、雙胞胎，現正懷有三胞胎。日前，有外國電視台為他們一家拍攝真人秀節目，公開一家16口的生活實況。

▲ Karen誕下一對子女後，連續懷有4組多胞胎。（影片截圖）

綜合外媒報道，多仔家庭一家16口居住在美國拉斯維加斯，爸爸Deon Derrico是一名房地產投資專家，而媽媽Karen則是全職家庭主婦。由於同時養育14名孩子，吸引《TLC旅遊生活頻道》為他們專門拍攝一個真人秀節目《Doubling Down with the Derricos》。

自然受孕連生4組多胞胎

媽媽Karen表示，連續懷上4組多胞胎都是自然受孕。爸爸立刻笑著表示：

這個機率就好像同時被2道雷電擊中一樣，對父母而言，養育1至2個孩子是一份工作，但同時養育14個孩子，這工作不簡單。

一家16口每月伙食費最少2.7萬

家中人數眾多，每月的日用品及開支龐大，Karen表示，家中每月的伙食費最少3500美元（約2.7萬港幣），「孩子們一周可以吃掉15盒窩夫餅、用20卷廁紙及洗18籃衣服。即使照顧孩子的生活忙碌，但Karen認為值得，

雖同時養育14個孩子是巨大的挑戰，有好日子、壞日子，但我們之間永不缺乏愛。

▲ 11孩子現時每周可以吃掉15盒窩夫餅。（影片截圖）

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責任編輯：王俊賢