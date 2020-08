【多仔家庭】一家16口每周用20卷廁紙洗18籃衣服　多仔夫妻連生4對多胞胎

▲ 美國一個多仔家庭連懷4組多胞胎,育有14名孩子。

有父母生育「一對足球隊」讓家中變得熱鬧,大家庭開心之外,亦會有不少麻煩的時刻。美國拉斯維加斯一對多仔夫婦誕下一對子女後,接著連生雙胞胎、五胞胎、雙胞胎,現正懷有三胞胎。日前,有外國電視台為他們一家拍攝真人秀節目,公開一家16口的生活實況。

▲ Karen誕下一對子女後,連續懷有4組多胞胎。(影片截圖)

綜合外媒報道,多仔家庭一家16口居住在美國拉斯維加斯,爸爸Deon Derrico是一名房地產投資專家,而媽媽Karen則是全職家庭主婦。由於同時養育14名孩子,吸引《TLC旅遊生活頻道》為他們專門拍攝一個真人秀節目《Doubling Down with the Derricos》。

自然受孕連生4組多胞胎

媽媽Karen表示,連續懷上4組多胞胎都是自然受孕。爸爸立刻笑著表示:

這個機率就好像同時被2道雷電擊中一樣,對父母而言,養育1至2個孩子是一份工作,但同時養育14個孩子,這工作不簡單。

一家16口每月伙食費最少2.7萬

家中人數眾多,每月的日用品及開支龐大,Karen表示,家中每月的伙食費最少3500美元(約2.7萬港幣),「孩子們一周可以吃掉15盒窩夫餅、用20卷廁紙及洗18籃衣服。即使照顧孩子的生活忙碌,但Karen認為值得,

雖同時養育14個孩子是巨大的挑戰,有好日子、壞日子,但我們之間永不缺乏愛。

▲ 11孩子現時每周可以吃掉15盒窩夫餅。(影片截圖)

