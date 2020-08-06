【投考政務官】政府9月新一輪招聘　明日起CRE考試及基本法測試可報名

▲ CRE考試明日起接受報名。（資料圖片）

政府今日（6日）公布，9月展開新一輪招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EOII）、二級助理貿易主任及二級運輸主任。職位申請人需於綜合招聘考試（CRE）中文及英文運用試卷，取得二級或同等成績，CRE能力傾向測試及格等要求；CRE及基本法測試明日（7日）起接受申請。

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政府稱，CRE及基本法測試於8月7日至20日接受申請，考試日期定於10月10日及17日。公務員事務局會因應新冠肺炎疫情發展，在有需要的情況下調整考試安排。

有意參加考試的人士可由明日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書（CSB31（7／2020））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載。申請人必須於8月20日下午5時前遞交申請書。

至於2020/21年度政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任職位的招聘詳情，將於9月另作公布。

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責任編輯：吳卓峰