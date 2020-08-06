【珍惜至愛】歷幼子患急病險死沉痛打擊　張欣欣醒覺愛要及時︰不要說下次

▲ 中文補習名師張欣欣的幼子半年多前經歷了一場急病，一度瀕臨死亡邊緣，令他醒覺愛要及時。

為人父母誰不疼愛孩子，只是有時難免受生活所累，等到失去了才懂得珍惜就太遲了。47歲的中文補習名師張欣欣與太太育有5歲的女兒和3歲的兒子，兒子半年多前經歷了一場急病，一度瀕臨死亡邊緣，張欣欣迎來重擊，醒覺愛要及時，「不要跟孩子說『下次』，你不知道還有沒有下次」。

兒子與死神擦身而過

張欣欣憶述當時兩歲半的兒子持續發高燒，入院後證實感染肺炎鏈球菌，肺部花得嚴重，需留醫兒童深切治療部。肺炎鏈球菌最致命的，正是可引發其他的併發症，如敗血、腎衰竭、心臟積水、腦膜炎等，每年奪去不少幼兒的性命。

▲ 張欣欣的幼子曾感染肺炎鏈球菌，留醫ICU。（相片由受訪者提供）

兒子身上插滿喉，張欣欣與太太日夜守候著他，盼望奇蹟降臨。經過二十多天治療，兒子戰勝病魔出院，護士長指「入來時如此嚴重的，其實十個已走了九個半」，張欣欣形容兒子是「執返條命」。

當日見到他奄奄一息在病床上，真的很痛心。原來小朋友『曳』是一種恩賜，因為他仍有體力去叫喊、去發脾氣。

▲ 現在能聽到子女大吵大嚷、亂跑亂跳，張欣欣深感「已是人世間莫大的福氣」。（相片由受訪者提供）

珍惜當下不要只顧工作

去年中秋節後兒子患病，那天中秋夜張欣欣要上課為學生補習，未能陪家人。太太傳來一對子女玩燈籠的照片，他事後翻看照片震撼不已，想到如果兒子出事了，才後悔在兒子的人生中沒陪過他玩燈籠。他猛然醒覺要珍惜當下︰

不要只顧工作，把握與孩子相處的時間，不要說『下次』，你不知道還有沒有下次。

▲ 兒子患病奇蹟康復後，張欣欣明白要珍惜當下，沒有東西比家人更重要。（曾耀輝攝）

兒子走出鬼門關，他明白到「沒有東西比家人更重要」。補習社多在學生放學放假時間上課，以前子女學校有活動大多由太太代表出席，現在張欣欣會爭取機會，只因想陪孩子經歷「第一次」。

以前周末多數不能陪家人，經常跟他們說『我要開工，有工開就開』，現在會調節得更好，趁學生放暑假，我把周日留給家人。

對於年邁的父母亦然，張欣欣坦言過去父母想一起吃頓飯，跟孫兒見個面，他可能會因事忙而推卻，自從此事後他學會把握時間，父母想見面就立即相約。

結婚8年感激太太共患難

在十多年的補習生涯中，張欣欣曾遇上官非，一度失業零收入，支出卻大增，靠太太和家人的支持才走出低谷。他與太太結婚8年，一起經歷風雨，太太曾被人批評嫁給一個補習老師，作為丈夫的他當然心痛。

太太默默為我付出，拿出多年積蓄來幫我度過難關，毫無怨言。

▲ 一家四口生活幸福，張欣欣感激太太陪他走過高低起跌。（相片由受訪者提供）

太太性格直率，婚後他曾有感太太說話少了一點溫柔，但原來她的溫柔不在表面。經歷了人生低潮，他終於解讀出女人的溫柔不在語言，而是在於態度。

在男人一沉百踩時，她從沒看不起我，這就是女人最大的溫柔。

風波過後，張欣欣更疼惜這位跟他甘苦與共的太太，即使太太是全職媽媽，他仍聘請兩名外傭幫輕太太，只怕她打理家庭照顧孩子太勞累。有人說他這樣做會寵壞太太，但他毫不在乎，「外人以為她在歎世界，不知她當日如何為我付出」。

▲ 疫情下學校停課，補習界亦停課，張欣欣反而多了時間陪家人。（曾耀輝攝）

他心裡知道枕邊人陪他歷盡艱辛，縱然無法彌補太太當時付出的一切，但至少今日稍有能力，就要給她過好生活。加上，太太的媽媽和姊姊同患癌，張欣欣深怕太太有家族遺傳，希望她過得舒適，避免太大壓力。

行動組爸爸配合太太教仔

子女教育由太太主導，張欣欣笑說太太是「做足功課的媽媽」，事事做好資料搜集，由當年籌備結婚、旅行，到現在教養子女，太太都花了不少心機研究。「無怨不成夫妻」，張欣欣不諱言與太太偶有爭拗，不過在育兒方面他大多配合太太，減少了夫妻間不必要的磨擦。

太太是決策組，她的決定都是來自背後大量的數據分析，我則負責行動支持。

▲ 張欣欣只求子女做一個對社會有擔當的人。（相片由受訪者提供）

他自言夫妻非怪獸家長，只希望孩子夠勤力，做好能力範圍內的事。盡力追求學識外，他認為道德比一切都重要，就算子女成績輝煌，但為人不擇手段、自私自利，亦違背他們所願。

中國人所謂『仁義禮智』，『仁義』放在最前，做一個好人緊要過做一個叻人。

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記者︰駱秀玲

場地︰kubrick 油蔴地店