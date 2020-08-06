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梁釗峰藉新歌盼遊人別污染山頭　C AllStar十周年舉行虛擬紅館騷

娛樂 16:02 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

梁釗峰新歌講人性自私。（寰亞圖片）

C AllStar成員兼唱作歌手梁釗峰新歌《萬惡不赦》指正人類多種自私行為，身為山友的釗峰特別提到疫情期間多了市民登山，希望大家自行帶走野餐後的垃圾，以免為害寶貴的大自然。

逢週末假期過後不少山野都有垃圾堆積，喜歡跑步及攀山的釗峰對此感到十分氣憤：「近期好多市民留在香港，從媒體相片見到，假期後山上垃圾桶都滿瀉，大家仍然將垃圾放在地下就走，若大家嘗試自己走時帶走垃圾，不用清潔工人第二日上去清理，不是更好？不要破壞環境，山上亂掉垃圾的行為，真是萬惡不赦，很不要得。」

釗峰新歌MV重本拍攝。

釗峰說新歌《萬惡不赦》描述的世界和之前的《日光》是一個強烈的對比，他說：「之前幾首歌比較正念、光明，但《萬惡不赦》就講比較陰暗一面。」
釗峰説今次MV用上很多特技，希望呈現充滿想像力的畫面。

另外，適逢 C AllStar出道10週年，四子將會限定重組，於8月28日舉行「Make It Happen@10」線上互動演唱會，化身成玩家角色。

C AllStar出道10週年，四子將會限定重組，舉行虛擬紅館騷。

在 Minecraft世界中的紅館舞台上大唱十年來多首經典金曲，成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手。

撰文 : TOPick柴犬出動

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