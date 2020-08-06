【新冠肺炎】本港新增95宗確診及60多宗初步確診個案　一半是因家庭及朋友聚會感染

本港第三波疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增95宗確診個案，其中4宗是輸入個案，連續4天少於100宗病例。新增的確診個案中，52宗與之前個案有關，39宗沒有源頭，仍有60多宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗輸入個案中，一名是7月24日到港的菲傭（個案編號：3756），其餘3名是由印度返港人士（個案編號：3796、3797、3798）；而在52宗有關連個案中，其中46位是因家庭、朋友聚會感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，昨日（5日）有一位印傭確診後，今日再多一位外傭初步確診，同為印傭。更多詳情，即看：【新冠肺炎】再多1名外傭初步確診曾與其他外傭同住宿舍 前日發燒新僱主一家須檢疫

廣華醫院和明愛醫院則分別有病人和醫護人員確診，更多詳情，即看：【新冠肺炎】廣華醫院骨科病人初步確診 疑入院前已受感染；【新冠肺炎】明愛醫院支援部員工初步確診 其家人8月1日曾確診

【新冠肺炎】北區醫院急症室抽風冷氣系統曾暫停運作15分鐘 涉4名初步確診和1名確診病人

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙