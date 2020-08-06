【港產口罩】實惠網上預售CareHK升級版口罩　ASTM Level 2+BFE≥98%+PFE≥98%【內附購買詳情】

▲ 實惠8月7日起網上預售CareHK成人及中童口罩。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，早前已投入生產大量本地口罩。「Pricerite實惠」今（6日）宣布，獨家發售CareHK匯愛升級版成人及中童ASTM Level 2口罩，數量20萬片，8月7日起開始供會員優先網上預購登記，每名會員限購口罩兩盒（兩盒成人或兩盒中童），數量有限，額滿即止。

會員優先網上預購

▲ 成人口罩（圖片由實惠提供）

Pricerite實惠將獨家發售20萬片/4,000盒CareHK匯愛升級版ASTM Level 2口罩(成人及中童口罩)予會員以會員獨家價$129/盒（原價$139/盒）優先預購，並安排於8月7日(星期五)起逢指定時間內於Pricerite實惠網店接受會員優先預購。

登記詳情如下：

預購網址：Pricerite.com.hk

預購時間：2020年8月7日(星期五)起，逢晚上9時開始至翌日中午12時，額滿即止

預購限額：每名會員限購口罩兩盒（兩盒成人或兩盒中童）

取貨安排：2020年8月14日(星期五)起可於指定門市取貨；如會員同時於網店購買家品折實金額滿港幣$400，即可享免費送貨服務

▲ 中童口罩（圖片由實惠提供）

CareHK匯愛升級版Level 2口罩於本港製造，規格為BFE及PFE逾98%，獲ASTM F2100 Level 2及「Q嘜」優質認證。

口罩每盒50個，備有成人（17.5cm x 9.5cm）及中童（14.5cm x 9.5cm）兩個尺寸，中童尺寸同時亦適合細臉女士。

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責任編緝：王芷瑩