想食得健康又好味  留意材料產地、添加劑及柔軟度

香港人對麵包的喜愛，由來已久，雞尾包、菠蘿油更是不少茶餐廳最受歡迎食品之一。隨着市民愈來愈注重健康，吃麵包的習慣也逐漸改變，由偏好有涵料的種類轉為袋裝方包，貪其較少油脂及糖份，而且易於攜帶及放置。

不過，袋裝方包看似外表清純，內裏其實也暗藏殺機。有營養師表示，市面上出售的袋裝麵包，部份也添加了人造色素、乳化劑、防腐劑或抗氧化劑等，多吃或會對人體帶來壞影響。如果想吃得健康，就要先看看成分表和營養標籤，留意麵粉來源、產地、食品監控與保證、添加劑、砂糖份量，以及反式脂肪或飽和脂肪含量等，來挑選最健康的袋裝方包。

日本麵粉蛋白質含量高

港人出名嘴叼，追求健康之餘，同時也講求味道。別以為區區一袋方包，味道難言有驚喜，不同牌子的差別也不會大，有烘焙達人教導大家要挑選美味的麵包，特別要注意麵粉來源地，當中以日本麵粉是最佳選擇，因為日本麵粉夠白、粉末細，烘焙出來的麵包會特別鬆軟，配合適量的柔軟度及甜度，才稱得上好味的麵包。

目前，市面上有多款不同種類的袋裝方包，綜合營養師及烘焙達人的建議，揀選方包首重製造產地及原材料來源地。全新食品品牌Meadows推出「香港製造」烘焙食品系列，當中的三文治白方包及麥方包，均以100%來自日本的優質麵粉製造，不添加人造色素或反式脂肪，飽和脂肪含量低，柔軟度高，健康有益，並符合HACCP system的食物安全監控，給予消費者額外信心。

▲ Meadows「香港製造」烘焙食品系列還有芝士條、紅莓提子包和五穀合桃包等款式。

款式多性價比高

Meadows「香港製造」烘焙食品系列還有芝士條、紅莓提子包和五穀合桃包等款式，以及切片牛油蛋糕和雪芳蛋糕兩款包裝蛋糕，每款蛋糕均有兩種口味，而且價錢相宜，性價比極高。Meadows烘焙食品系列分別於惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen、Jasons ichiba獨家發售，並全年均以劃一優惠價格發售，確保顧客能時刻以相宜價格享受到優質食品，為每個家庭帶來品質上乘而價格相宜的優質早餐及茶點之選。

▲ 牛油蛋糕充滿牛油香味，朱古力雲石蛋糕則帶有陣陣醇香的可可香氣，滋味誘人。

▲ Meadows雲呢拿和朱古力口味雪雪芳蛋糕，口感鬆軟濕潤，令人一試愛上。

(特約)