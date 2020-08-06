【新冠肺炎】順寧道敬福護理院增2人染疫　東華三院朗逸居及屯門康和各增1宗確診個案

▲ 李鄭屋順寧道敬福護理院再增2人染疫。（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（6日）新增95宗確診個案，91宗屬本地感染，其中52宗與之前個案有關，39宗沒有源頭；另有60多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

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張竹君指，今日新增的本地個案中，當中46宗涉家庭、朋友聚會，李鄭屋順寧道敬福護理院再增2人染疫（個案編號：3771、3791)；東華三院賽馬會朗逸居護老中心增1宗確診個案（個案編號：3781）；屯門康和護老中心黃金分院再增1宗確診個案（個案編號：3802）。

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此外，耆康會啟業護理安老院增一宗初步確診個案，當局正調查中。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩