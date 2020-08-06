【新冠肺炎】再多1名外傭初步確診曾與其他外傭同住宿舍 前日發燒新僱主一家須檢疫

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日新增95宗確診個案，4宗輸入個案，其52宗與之前的個案相關，39宗源頭不明；另有60多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，昨日（5日）有一位印傭確診後，今日再多一位印傭初步確診。更多詳情，即看：【印傭確診】首宗外傭本地不明源頭感染 健樂護理中心安排涉事外傭檢測

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張竹君今日（6日）指，再多一位外傭初步確診，同為印藉外傭，該外傭於6月30日離開舊僱主，7月1至31日到中環蘇杭街49-51號的安盛僱傭公司。當時有4至6位外傭同住，8月1日到新僱主屋企工作，8月4日開始發燒，新僱主帶她到急症室睇醫生，並送到她入住將軍澳九龍東智選假日酒店，等候結果。而居住於將軍澳的新僱主一家亦須接受檢疫，而曾與該名印傭同住的4至6位外傭亦需檢疫。

▲ 有初步確診印傭曾到中環安盛僱傭公司。（梁偉榮攝）

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此外，張竹君表示，昨日（5日）確診的該名印藉外傭（個案編號：3664），因無外遊記錄，暫時的感染途徑未有發現與其他個案有相關。據了解，她於7月20日離開舊傭主，其後於8月1日發病。經調查後發現，她於7月20至21日後曾居住於北角英皇道425-431號安寧大廈1樓的陽光女傭中心，同場13名外傭同住，已安排檢測。

▲ 經調查後，發現昨日（5日）確診的印傭亦曾留宿北角陽光女傭中心。（林宇翔攝）

該名印傭曾於7月22至23日間入住灣仔健樂護理中心，當時與28位外傭同住，當中只有1位已前往新僱主住所工作，其他人仍在宿舍之中，將進行檢測。中心將繼續追查該名外傭離開舊傭主後，其他日子的行蹤。該名外傭其後於7月30日至31日期，亦有在位於銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈7樓703B室的傭譽僱傭中心，與4名外傭同住過，中心將與有關人士進行檢測。另有5名同層工作的人士因曾同用女洗手間，而需要進行檢疫。

被問到將如何防止外傭傳播，張竹君亦提到擔心本港的外傭宿舍傳播會像新加坡般爆發，指將有關部門將會按情況作考慮安排。

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記者：郭家穎