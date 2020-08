【寵物Staycation】麗思卡爾頓酒店推寵物住宿套餐　攜帶兩隻寵物+寵物專屬設施+野餐籃$3,999起

▲ Ritz-Carlton推出了寵物住宿套餐。(圖片由酒店提供)

近日不少酒店推出Staycation套餐,對於養貓狗的人來說,要放下牠們出走一兩天實在不容易。香港麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)推出了寵物住宿套餐,配備一系列寵物專屬設施,客人可輕鬆帶寵物入住,一起散步及野餐,享受與彼此的時光!

「寵·愛」住宿之旅 港幣$3,999起

▲ 一系列寵物專屬設施(圖片由酒店提供)

「寵·愛」住宿之旅價錢港幣$3,999起,賓客可攜帶最多兩隻寵物入住豪華維港海景客房、特級豪華海景客房或豪華套房。

酒店會提供一系列寵物專屬設施,例如狗/貓睡墊、食糧及飲水器皿、瓶裝水、寵物小食一包以及寵物尿墊/貓砂。酒店亦送上小獅玩偶,讓客人跟寵物一起玩耍。

二人野餐籃

此外,住宿之旅包括二人份量的野餐籃,屆時會由酒店的紳士與淑女親自將野餐籃連同寵物小食一併送遞至西九苗圃公園。客人可帶寵物散步約15分鐘,抵達西九苗圃公園享用野餐。

寵物惠屬的客房餐單

▲ 客人可與寵物在房間內打卡留念。(圖片由酒店提供)

客人可以八折優惠享用客房送餐服務。而酒店特意設計了寵物惠屬的客房餐單,提供各種寵物零食及自家製菜式選擇,推介菜式包括為小狗而設的「Quarter Pound Organic Beef Burger with Brown Rice」,以及為小貓而設的「Sardines Meatballs with Vegetables and Peas」。

「寵·愛」住宿之旅定價為每房每晚港幣$3,999起(另收加一服務費),並需於最少三天前預訂。套餐包括:

豪華維港海景客房、特級豪華海景客房或豪華套房住宿一晚

寵物專屬設施:寵物狗/貓睡墊、寵物食糧及飲水器皿、瓶裝水、迎賓小食、寵物尿墊/貓砂、小獅玩偶一個

客房送餐服務八折(不包括寵物餐單)

二人份量野餐籃一個(包括寵物小食一包)

推廣期:即日起

預訂及查詢:2263 2100

地址:香港九龍柯士甸道西1號香港麗思卡爾頓酒店

實時追蹤香港各地區疫情個案,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝:王芷瑩