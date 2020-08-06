【新冠肺炎】明愛醫院支援部員工初步確診　其家人8月1日曾確診

▲ 劉家獻（右）表示，一名明愛醫院支援部員工昨晚（5日）初步確診。（林宇翔攝）

本港第三波疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增95宗確診個案，其中4宗是輸入個案，連續4天少於100宗病例。新增的確診個案中，52宗與之前個案有關，39宗沒有源頭，仍有60多宗初步確診。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名明愛醫院支援部員工昨晚（5日）初步確診，其家人（個案編號：3514）在8月1日確診，所以當時被列為密切接觸者，其最後上班日期是7月31日，院方曾在8月2日為員工檢測呈陰性，送往檢疫中心，惟昨日有發燒，送到急症室後呈陽性，相信員工不是在醫院內感染。

劉家獻續指，該名員工主要負責清潔消毒工作，亦曾涉足隔離病房，但工作期間有穿著全套保護裝備，而其同住家人早前曾確診，所以認為院內感染機會較小。

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另外，伊利沙伯醫院昨日有2名支援服務員工確診，其中一名今日已確診（個案編號：3759），經追蹤後發現多一名同事為緊密接觸者，局方會為同事作檢疫觀察，目前所有密切接觸的同事檢測呈陰性，沒有病人列為緊密接觸者。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙