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【立法會選舉】葉國謙：看守議會應有反對派聲音 被DQ者不適合加入

政治 16:39 2020/08/06

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葉國謙倡議成立看守議會。（資料圖片）

立法會選舉延期一年的「真空期」如何處理尚待全國人大常委會拍板港區人大代表、行政會議成員葉國謙倡議，由人大常委會賦權設立「看守議會」，委任現任議員或前議員加入，葉國謙認為，看守議會不應該修改《議事規則》以及借機就《基本法》23條立法。          

葉國謙今日接受電台訪問時，再次提議成立看守議會，他解釋根據基本法69條，立法會議員的任期是四年，若直接延任現屆議員一年，不符合基本法規定，故他認為應設看守議會

被問及看守議會的安排會否違反基本法，葉國謙表示，現時的真空期問題，是特區政府無法解決的，所以需要人大常委會決定。葉國謙指，根據中國憲法，人大常委會是中國最高的權力架構，可以就特殊情況作出決定，看守議會是人大在憲制層面上成立的議會，權力來自人大常委會，而不是來自基本法，所以不會違反

葉國謙認為，看守議會的組成，大多數應由第6屆議會中選擇，但不應包括早前被裁定提名無效的4名現任議員，「看守議會有未來含意，他們都不能參加第7屆，為何可以參加看守議會？」不過，葉國謙認為，看守議會組成需有「反對派聲音」，若只有建制派是不合適的，因議會是反映市民意見的場地，只要議會組成能讓政府正常運作即可

至於看守議會職權，葉國謙指出，基本法73條規定立法會有十大職權，認為看守議會行使部分必要的職權，其餘職權則無須履行，葉國謙認為，看守議會不應借機23條立法修改議事規則。

葉國謙透露，他不會列席是次人大常委會會議，但相信列席的港區人大代表較平常多，他又指出，人大常委會通常在雙數月份的月尾召開會議，今次改在月初開會，相信是有特別事項需要審議。

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責任編輯：林曉君

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