【新冠肺炎】 政府擴大社區檢測範圍至觀塘屯門油尖旺區　涵蓋8.6萬市民【附範圍名單】

民政事務總署（民政總署）宣布，明日（7日）起將新冠肺炎病毒病社區檢測計劃的服務範圍擴大至黃大仙區慈愛苑﹑觀塘﹑屯門及油尖旺區，共涵蓋46座樓宇，約8.6萬名居民。

擴大的檢察範圍名單：

黃大仙區慈愛苑

觀塘區彩福邨

觀塘區坪石邨

觀塘區啟業邨

屯門區山景邨

屯門區蝴蝶邨

油尖旺區創德樓

油尖旺區中原樓

民政總署與東華三院人員明日會先到慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛裕閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計於一日後（8日）收回樣本進行測試。

署方解釋，計劃須有序地分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民有關檢測計劃的時間表，並會優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測；至於邨內其他樓宇的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。

▲ 民政總署擴大新冠肺炎病毒病社區檢測計劃範圍。（經濟日報資料圖片）

民政總署將會分別與東華三院、仁愛堂和旺角街坊會陳慶社會服務中心，陸續派發檢測樣本瓶及登記表格予居民，慈善團體和社會服務機構在收回居民的登記表格和樣本瓶後，樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

署方指，「慈雲山檢測計劃」已於前日（4日）完成派發檢測樣本瓶，並於昨日（5日）完成收取樣本，計劃涵蓋慈雲山慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨和牛池灣彩輝邨共22座樓宇，共派出約3.4萬個檢測樣本瓶，並收回超過2.9萬個樣本作檢測，約85%居民準時交回樣本瓶，參與檢測的住戶人數佔有關樓宇住戶總人數近8成，至今共有14個個案獲確定為陽性。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩