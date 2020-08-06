中文學習宜趣味化　老師創作語文遊戲鼓勵兒子自主學習

▲ Joyce利用Lego拼出不同的四素句。(受訪者提供)

孩子留家學習，難免令家長擔心重返校園時跟不上進度。資深中文科老師方淑莊（Joyce）育有７歳及３歲兒子，她建議家長不妨花點時間跟孩子多玩玩遊戲，讓他們持續學習。因學習要源於興趣，透過好玩的遊戲，深入淺出的方式，更能讓孩子積極參與。

方老師是童書作家，她早年策劃的《看故事學語文》一系列的圖書，已出版了8冊，她近年為語文學習的童書《三步作文超簡單》擔任顧問。

她謂因近幾年主要是教導初小的語文科，在課堂上，很喜歡把教學內容融入不同的故事情景當中，讓學生幫助故事的主人翁完成任務，發現課堂氣氛好，他們學到更多，後來她嘗試把平日教學的方式寫成書，開始了第一本的著作《看故事學修辭》。

她強調因中文學習的範疇很廣泛，在構思時內容時，全是她從教學中觀察學生感困難的內容。

愈是他們感困難的，便令我愈有動力去寫。

她笑謂當時5歲大兒子會看她的作品，成為她繼續創作的動力。

我記得他5歲時，會把我寫的故事掛在嘴，竟然也認到十種標點符號，令我很驚訝。他喜歡看我的作品，也鼓勵到我肯定故事學習成效。

中文學習欲速則不達，作為老師，她謂自己經常被問到怎樣學好中文，或孩子不愛看中文書、不會寫作、中文成績不好等問題，面對着這些提問，她並不能立即說一個令對方滿意的答案。

因學習語文沒有一步登天的秘笈，不會是看一本書、做一份練習，就能大大提升。然而，不少家長會誤以為粵語是我們的母語，會認定孩子接觸的機會多，自自然然就能學會。 可是當孩子升上幼稚園、小學時，面對着考試、測驗和大量的功課時，我們就會發覺學習中文不是想像中的一回易事了。協助孩子學習中文時，從認字、寫字，到寫作都令家長非常煩惱。

玩桌遊組織詞彙

談到選書和選教材，方老師有自己不少心得，其中國內出版的《小小故事王》的親子桌遊，便很有創意，桌遊由40本國內外寓言著作提煉的100張故事牌組成，可以抽出遊戲卡，透過卡上的詞語進行故事接龍。

後來，我覺得內容不夠生活化，索性跟他一起自製遊戲卡，用我們生活中接觸的人和事寫成詞語卡，用來創作故事，更有親切感。

▲ Joyce和大仔從報紙雜誌中找出有關時間、人物、地點和活動四類詞語，比賽在限時內誰找得多就勝出。(受訪者提供)

她解釋，小一會學四素句，掌握四素句不但有助他們閱讀，對日後訓練寫作也很有作用。

她設計的四素句遊戲只須用幾張舊報紙或雜誌和4個文件袋，便能創作兩個回合的小遊戲。

首先可以從報紙和雜誌中找出有關時間、人物、地點和活動4類詞語，比賽在限時內誰找得多就勝出。第二回合再把找到的4種詞語，分別放進4個文件袋內，輪流從文件袋中抽出一個詞語，拼出一句四素句。

▲ 拼砌遊戲可讓小朋友判斷句子是否合理和通順。(受訪者提供)

▲ 可以按孩子的喜好，利用貼有詞語的Lego拼出不同的四素句。句子結構、意思完整，便可得分。(受訪者提供)

玩看圖說話遊戲

Kayton 3歲時，Joyce也常跟他玩「看圖說話」的遊戲，提升說話技巧，訓練其觀察力和想像力。第一步是給小朋友一幅圖畫或照片，請他描述。一開始幼兒總是漫無目的地看圖畫，找不到重點，然後隨意說出一些詞彙。這時，可以「四素」的提示性問題來引導他，讓小朋友說出圖畫中所記述事情的時間、人物、地點和活動。

期間，會引導學習看圖畫的方法，例如看天上的是太陽，還是月亮來判斷時間；看圖中的建築物、景物來判斷地點；看人物的衣着打扮、表情和動員來判斷事情等。 再待小朋友掌握技巧，進一步教導他在句子中加上連接詞、形容詞等詞類，還可以加上感受元素，令內容更豐富。

遊戲可以延展到看兩、三幅圖畫，讓他學習描述一個較為完整的故事情節，把故事說得更豐富、更詳盡。

寫作表達心聲

透過小遊戲，Kayton今天的語文能力不斷進步，更重要的是很喜歡學習中文。

我丈夫是一名股評人，幾乎每天寫Blog、寫專欄，也有撰寫金融的書籍；而我除了撰寫童書外，也有自己的專欄。可能是受到我們的影響，Kayton很喜歡寫作。當他還在讀幼稚園時，下午在家閒着，就會自己創作故事、給我們寫信、寫卡，每當我們下班回來，總會收到他的小禮物，每天都有驚喜。

▲ Kayton曾寫了很多送給媽媽的問候卡。(受訪者提供)

她記得有一次，囝囝給爸爸寫了一本秘笈，內容大概是教導大人如何愛孩子，他一面遞上秘笈，一面告訴爸爸︰「當你想罵我的時候，看一下這本秘笈，會幫到你的。」原來那天他因吃飯太慢，被爸爸教訓了。

雖然他寫的故事、信，甚至是秘笈都有錯別字，甚至不通順的文句，但能夠隨心所欲地寫作，從生活找出靈感，是最寶貴的……天下沒有完美的文章，對於一個小孩來說，能「完成」比起「完美」更為重要。

▲ 3歲弟弟Jaycus會拿着自己喜歡的圖書，安靜地閱讀。(受訪者提供)

閱讀範疇不規限

至於閱讀範疇，她也沒有限制孩子，只要內容健康，他們喜歡就好了。而兩名孩子在不同發展階段會對圖書的選擇有不同的取向，舉例Kayton自小只愛看中文的圖書，後來她發現因書中的英文字彙很難，阻礙了理解，令他對英文書很抗拒，故她嘗試從兩個方向去選擇圖書，第一，句型簡單、重複性高的繪本，讓他們建立自信，在閱讀時得到滿足感；第二，按着他們的喜好去選擇，例如一些他們熟悉、感興趣的主題、卡通。

她記得Kayton第一本自己主動拿來看的英文圖書叫《Paul The Police Car》，這本圖書的句子結構簡單，而且圖畫精美，更是以他最愛的車為主題，因而成為了他的寵兒，也開展了他主動看英文書的起步。現在哥哥的閱讀喜好很廣，包括漫畫、知識性類圖書及小說。

中文學習沒有必勝的方程式，更不會有捷徑。Joyce謂要令中文有進步，父母需要花費的不是金錢，而是時間和心思。

▲ Kayton第一本自己主動拿來看的英文圖書叫《Paul The Police Car》，成功地成為他的睡前讀物。

撰文：胡麗珊