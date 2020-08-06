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【生命鬥士】前無綫藝員背部劇痛證患末期肺癌　陳積榮為龐大醫療費拍片求助

娛樂 17:30 2020/08/06

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陳積榮拍片公告患上第四期肺癌。

前TVB藝員、第20期藝員訓練班畢業的陳積榮（Jeff），昨日於facebook專頁上載一段短片，Jeff向外公佈一個壞消息，他公開透露患上第四期肺癌。只得37歲的Jeff不煙不酒，生活健康，相信沒想過會患上此病。

由於急需動手術切除背部腫瘤，加上抗癌藥物費用高昂，Jeff面對著經濟壓力，不過他仍積極面對，更希望完成自編自演的電影，他說：「再辛苦也一定捱過去」。

背部痛楚以為椎間盤突出

陳積榮曾於TVB拍劇兩至三年，但多數只是演閒角，之後他在港視劇集《惡毒老人同盟》飾演李楓的兒子，熱愛電影的他，曾自資拍攝三部電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，而去年中籌備自編自導自演電影《訓練班》，由於疫情關係而停止拍攝。

Jeff於facebook專頁上載短片公告患癌消息，希望大眾可以提供意見及資訊，他透露６月時發現背部痛楚，最後證實患上肺癌四期。

他說：「我6月中時背脊痛，起初以為是椎間盤突出，我用最短時間在私家醫院做了幾個Test，證實我患上非小細胞的癌症，沒有任何先兆。我不吸煙，亦不飲酒，飲一杯就醉。」

Jeff表示肺部左下方有一個6cｍ大的腫瘤，引伸至背脊也有個腫瘤，Jeff更解釋拍片交代病情，是因為知道很多朋友關心他，不想令朋友擔憂。

他雙手合十兼哽咽說：「不好意思，這真的是一個bad news，我相信我可以打得贏，但我一個人一定打不贏。」故希望大家給他有關抗病的資訊。

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陳積榮曾跟李楓合作拍攝劇集。

最壞只餘半年命

Jeff續說：「突然之間上天要攞走你就攞走你，可以好短時間，醫生說以我的病例來說，以前只得半年命左右，現在可說是不幸中大幸，報告顯示我患的肺癌種類是最普遍那種，可以用標靶藥去醫治，背脊腫瘤要立即做電療。」

由於醫療費用昂貴，加上去年斷供醫療保險，Jeff坦言面對經濟壓力，他說：「起初極度迷惘，單單是標靶藥，第一代也要兩萬元一個月，若用第三代，要五六萬元一個月，仍未計其他醫療費用，聽到這數字已經沮喪，以我積蓄沒可能承受得到。」

陳積榮生活健康，自言估不到患上惡疾。

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其後他再度哽咽：「個病開了時間掣，好似死亡筆記一樣，告訴你仍然有幾多時間。我不驚死，但仍然想活下去！」

陳積榮感激女友扶持。（影片截圖）

Jeff感激女友及身邊朋友支持，更希望完成自編自演的電影《訓練班》，他說：「我應承大家，再辛苦也一定捱過去」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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