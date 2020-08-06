【學以致用】自創海葡萄綠茶居家抗疫　食品科學及安全畢業生︰反覆試驗超過30次

▲ 香港高等教育科技學院（THEi）食品科學及安全（榮譽）理學士畢業生梁毓晴（Stephanie），利用日本沖繩「超級食物」海葡萄，製作「海葡萄蜂蜜綠茶」。（VTC圖片）

香港人嘴饞又講究，以時下流行「超級食物」製作美食或特飲，既健康又創新，不難有市場。現於食品安全顧問公司任職食物安全顧問的香港高等教育科技學院（THEi）食品科學及安全（榮譽）理學士畢業生梁毓晴（Stephanie），自小愛炮製創意美食，早前她運用具抑制癌細胞與降血壓功能的日本沖繩人氣特產海葡萄這種「超級食物」製作成「海葡萄蜂蜜綠茶」，口感清新獨特且做法簡單，適合市民在家抗疫時炮製。Stephanie研發的「海葡萄蜂蜜綠茶」更獲內地海葡萄養殖場東主賞識，計劃日後商討合作機會，甚至推出市場。

有「綠色魚子醬」美名的海葡萄是日本沖繩名物，含豐富維生素和礦物質，鈣含量更是牛奶的5倍，具抗氧化功效，是美容和保健效果並重的可食用藻類。海葡萄雖有益，卻非常「難服侍」，需短期保存在20多度常溫，太熱或太冷都極易變壞，且不能烹煮，即使泡在水裡也易變軟。故日本人常將海葡萄淋上醋醬油或做成壽司生食，吃它最天然的原汁原味，惟其味道不易入口，濃重的咸腥味令人卻步。

▲ 有「綠色魚子醬」美名的海葡萄是日本沖繩名物，含豐富維生素和礦物質，鈣含量更是牛奶的5倍，具抗氧化功效。（VTC圖片）

反覆試驗超過30次

崇尚健康飲食的Stephanie自小鍾情烹飪，是家中的「小伙頭」，尤愛自創菜式，拿手菜包括芒果炒茄子、冬陰功拌天桃、麻糬朱古力麵包等。她於THEi就讀時得悉海葡萄具高營養價值，滿有主意的她想將此「超級食物」帶入屋，製作成連關注血糖水平的人士亦適合享用的健康美食：「香港人一向繁忙，烹調程序複雜的菜式未必適合，製作簡易且口味大眾化的飲品會較易為人接受，這啟發我設計出『海葡萄蜂蜜綠茶』」。

然而研製過程屢敗屢戰，期間出現過各式各樣的問題，包括出現極重苦味、蜜糖掩蓋綠茶和海葡萄味道等問題。Stephanie說︰「經過30次反覆嘗試，以不同份量、配搭和方法製作，最終想到加入蘋果醋闢除海葡萄的腥味，而蘋果醋亦有效降血糖，對二型糖尿病患者尤其有益。此外，為避免原粒海葡萄易變壞和出水，於是將其榨汁取代原粒海葡萄。」

▲ 將海葡萄蒟蒻加入「海葡萄蜂蜜綠茶」，再雪凍飲用，含豐富營養之餘亦十分消暑。（VTC圖片）

經多番嘗試，Stephanie發現製作「海葡萄蜂蜜綠茶」的秘訣：「以60度水溫浸泡綠茶5分鐘最能泡出茶香，我又以代糖代替部分蜜糖，降低飲品的升糖指數」。為增加口感，Stephanie特意製作海葡萄蒟蒻加入綠茶飲品中。此飲品雪藏下可保存3至4天，是在家抗疫的消暑良品。

自家製無添加曲奇

作為創意美食達人，Stephanie亦曾自創無添加人造色素和防腐劑等化學添加劑的少糖少牛油健康曲奇，口味更是市面上鮮見的茶味和番茄味﹕「因沒有添加劑，糖的份量要控制得非常準繩才可保持曲奇的酥脆度」。Stephanie自創的曲奇在朋友圈中大受歡迎，早前更為好友烘焙逾千件「散水餅」。

▲ Stephanie製作的健康曲奇無添加劑，而且少糖少牛油，口味更是市面上鮮見的茶味和番茄味。（VTC圖片）

研鑽美食創作和食品安全

Stephanie於中學畢業後雖獲護理、物理等課程取錄，但她始終心繫美食研究，故報讀THEi食品科學及安全（榮譽）理學士課程。Stephanie指，讀書期間學習生活多姿多彩︰「二年級暑假，獲學校安排到本地大學化學學科的實驗室實習，參與生物蛋白質合成和基因蛋白研究。翌年再到航空公司實習近3個月，負責檢定飛機餐飲的食用安全和審視菜單，逐步累積實戰經驗」。Stephanie於THEi讀書時又多次獲安排出國開拓視野，包括到德國作學術交流。

於THEi畢業後Stephanie於其專業範疇繼續積極進修，及後於本地大學完成食物安全及毒理學相關碩士學位，今年年中獲一間食品安全顧問公司聘任為食物安全顧問。她指，於THEi所學的食品法例與法規、品質控制和食安管理、營養生物化學和食品加工等知識能在職場上大派用場︰「目前對外要協助客戶的廚房及廠房取得ISO 22000食品安全管理體系認證，為他們提供指引和人力培訓；對內要兼顧公司廠房的品質保證和處理客人查詢等。」Stephanie希望先累積工作經驗，冀望日後可自家創作更多特色食品，並以此發展事業。

▲ Stephanie希望先累積工作經驗，冀望日後可自家創作更多特色食品。（VTC圖片）

附錄：

海葡萄蜂蜜綠茶

材料及份量（每500毫升）：

綠茶葉5克

60度熱水500克

海葡萄汁 10克

蜂蜜3.3克

蘋果醋2.5克

代糖0.8克

海葡萄蒟蒻

材料及份量（每50克）：

熱水37克

海葡萄汁9克

蜂蜜4克

寒天粉4克

綠茶粉1克

蘋果醋0.8克



調配方法：

1. 先將海葡萄以凍滾水沖洗3次，洗走表面咸味，再放入攪拌機榨汁，隔渣，製成海葡萄汁

2. 以60度溫水浸泡綠茶葉約5分鐘，然後隔去茶葉

3. 將海葡萄汁、蜂蜜、蘋果醋和代糖加入綠茶中，攪拌後製成海葡萄蜂蜜綠茶

4. 將海葡萄蒟蒻的材料攪勻，待冷卻

5. 將冷卻後的海葡萄蒟蒻切成小粒狀，加入海葡萄蜂蜜綠茶中一併飲用

文章獲「VTC文摘」授權轉載。