【新冠肺炎】北區醫院急症室抽風冷氣系統曾暫停運作15分鐘　涉4名初步確診和1名確診病人

▲ 劉家獻公布，北區醫院急症室北翼昨晚9時15分出現火警誤鳴，致抽風和冷氣系統一度停止運作15分鐘。（林宇翔攝）

本港第三波疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增95宗確診個案，其中4宗是輸入個案，連續4天少於100宗病例。新增的確診個案中，52宗與之前個案有關，39宗沒有源頭，仍有60多宗初步確診。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，北區醫院急症室北翼昨晚9時15分出現火警誤鳴，致抽風和冷氣系統一度停止運作15分鐘，至9時半回復正常，當時急症室有4名初步確診和1名確診病人等候人院，以及8名正等候檢測的病人，各人在不同病格、有戴口罩、沒有離開病格和進行高風險程序，醫護人員亦有穿著合適的個人防護裝備，相信感染險較低。

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記者：陳子謙