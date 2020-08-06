涉以假食肆單申膳食費1.6萬　華美銀行前女副總裁否認8罪

▲ 被告王争否認共8項控罪，案件今於東區裁判法院開審。(經濟日報記者攝)

華美銀行前第一副總裁王争，涉嫌於2016至2017年期間，使用8張載有虛假資料的食肆收據，向華美申領共逾1.6萬元膳食費，王否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，案件今（6日）於東區裁判法院開審。控方開案陳詞指，被告將涉案收據交給助理作申請，惟食肆負責人翻查記錄，並沒有發現有關交易。部分單據顯示金額曾被修改及收據顯示日期，被告正身處外地。



被告王争（40歲），時任華美銀行第一副總裁，早前否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。



控方開案陳詞指，被告於2015年8月3日加入華美銀行財富管理部工作，負責向客戶提供銀行服務，及後於2018年辭職。被告於2016年4月至9月簽署了3份「費用索償表」，及將相關收據交給自己的助理陳菁堯作申請報銷；其後華美引入電腦系統處理報銷事宜，被告於2016年10月至2017年5月期間，5次指示陳去申請報銷，及將相關收據正本交給陳處理。



控方指被告轉交陳的收據中夾雜了8張虛假收據，看來分別是由太興、北園酒家、忠誠茶座泰國菜、正斗及星月樓所發出，並藉此申請了8筆合共16,387元的款項。惟經調查，各食肆負責人翻查記錄後發現沒有相關交易，其中忠誠茶座的收據懷疑被人修改金額，另外被告曾轉交陳1張北園酒家收據，收據日期為2016年10月10日，但根據入境處記錄，被告當日身處外地。



控方另播出被告被捕後，於廉署人員警誡下的錄影會面片段，片段中被告指稱，她對案件涉及的收據沒有清晰印象，因為事發久遠，又指當時她會直接將收據交給助理陳菁堯，並由陳負責填寫表格及申請報銷，她只會負責在申請書上簽名。



控罪指，被告於2016年4月至2017年5月期間使用8張看來是由5間食肆，包括太興、北園酒家、忠誠茶座等發出載有虛假陳述的收據，意圖欺詐該銀行，由約1,340元至約2,950元不等，涉款共逾1.6萬元。

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記者：王仁昌