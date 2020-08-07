【烹飪教煮】烹飪導師教2款消暑抗疫輕食　青森蘋果入饌舒心減壓【內附食譜】

▲ 在紛擾的生活中，對自己好些，蘋果要揀來自日本青森縣產的，還要再加一個蘋果啫喱做甜品，避疫減壓。

夏天想吃得消暑又健康？自家製一道清新的沙律作前菜最適合不過。簡單用蘋果做主角，配些生菜和番薯等同樣有益的蔬菜配搭最佳。在紛擾的生活中，對自己好些，蘋果要揀來自日本青森縣產的，還要再加一個蘋果啫喱做甜品，就最圓滿了。

今次教大家做兩款青森蘋果菜式的是ABC Cooking Studio 導師Carmen，她説日本人除了把蘋果當日常水果吃之外，還會用它來做菜式，像今次她教大家烹調的沙律和甜品便是。日本人還會用蘋果來煮咖喱，讓咖喱吃來更甜美可口。

▲ 青森蘋果的主要品種，有我們熟悉的富士、王林、土岐、黃王、世界一等。(圖：青森官方Facebook)

宜連皮一起吃

而青森縣就是以產蘋果聞名，佔日本總產量6成，不說不知在香港的銷售量竟佔了日本的海外市場第二位。青森蘋果的主要品種，有我們熟悉的富士、王林、土岐、黃王、世界一等，各品種的味道、收成時期、保存期限、果蜜等各有特色。

不少醫生和營養師都建議蘋果宜連皮一起吃，因為可充分攝取到果皮上的蘋果多酚與纖維，而青森蘋果是通過嚴格標準栽種，兼且不會做不天然的上蠟處理，大家只要適當地清洗過後，連日本人都推薦大家不妨連皮食用。

青森富士蘋果沙律(1人分)

▲ 蘋果番薯沙律材料。(圖：青森官方Facebook)

材料： 蘋果 半個 番薯 約100克 生菜 適量 合桃 4-5粒 忌廉芝士 20克 沙律汁材料： 蜂蜜 1茶匙 醋 1湯匙 鹽 少許 橄欖油 1湯匙 橄欖油 適量

做法：

1. 將忌廉芝士和蘋果切粒備用

2.把番薯及蘋果切粒，番薯用水煮10分鐘

▲ 烚過番薯粒。(圖：青森官方Facebook)

3. 將生菜放入碗中，再加入蘋果、番薯、忌廉芝士、合桃，

▲ 把材料撈勻。(圖：青森官方Facebook)

4. 將沙律汁材料混合後，淋上沙律便成。

青森蘋果啫喱(2杯分量)：

材料： 蘋果 1個 蘋果汁 250毫升 糖 1湯匙 檸檬汁 1湯匙 魚膠粉 5克 凍水 20毫升 淡忌廉、細葉芹(可不用) 適量

做法：

1. 將蘋果連皮切粒，浸檸檬汁防止蘋果氧化。

▲ 把蘋果切粒。(圖：青森官方Facebook)

2. 將糖加入蘋果汁，再加入蘋果粒混合備用。

3. 魚膠粉加入凍水攪拌均勻後，靜置5分鐘至凝固。

▲ 魚膠粉加入凍水攪拌均勻後，靜置5分鐘至凝固。(圖：青森官方Facebook)

4.再用微波爐500W加熱10秒，然後加入有第 20毫升2步驟的蘋果汁混合，將成品放到杯中。

5.將啫喱杯坐冰至啫喱稠身，然後放到雪櫃冷藏凝固約5-10分鐘。

▲ 將啫喱杯坐冰至啫喱稠身，然後放到雪櫃冷藏凝固約5-10分鐘。(圖：青森官方Facebook)

6.隨意在啫喱上唧上淡忌廉或放上細葉芹作裝飾（如有的話）。

記者：趙景隆