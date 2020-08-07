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【烹飪教煮】烹飪導師教2款消暑抗疫輕食　青森蘋果入饌舒心減壓【內附食譜】

休閒 13:48 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

在紛擾的生活中，對自己好些，蘋果要揀來自日本青森縣產的，還要再加一個蘋果啫喱做甜品，避疫減壓。

夏天想吃得消暑又健康？自家製一道清新的沙律作前菜最適合不過。簡單用蘋果做主角，配些生菜和番薯等同樣有益的蔬菜配搭最佳。在紛擾的生活中，對自己好些，蘋果要揀來自日本青森縣產的，還要再加一個蘋果啫喱做甜品，就最圓滿了。

今次教大家做兩款青森蘋果菜式的是ABC Cooking Studio 導師Carmen，她説日本人除了把蘋果當日常水果吃之外，還會用它來做菜式，像今次她教大家烹調的沙律和甜品便是。日本人還會用蘋果來煮咖喱，讓咖喱吃來更甜美可口。

青森蘋果的主要品種，有我們熟悉的富士、王林、土岐、黃王、世界一等。(圖：青森官方Facebook)

宜連皮一起吃

而青森縣就是以產蘋果聞名，佔日本總產量6成，不說不知在香港的銷售量竟佔了日本的海外市場第二位。青森蘋果的主要品種，有我們熟悉的富士、王林、土岐、黃王、世界一等，各品種的味道、收成時期、保存期限、果蜜等各有特色。

不少醫生和營養師都建議蘋果宜連皮一起吃，因為可充分攝取到果皮上的蘋果多酚與纖維，而青森蘋果是通過嚴格標準栽種，兼且不會做不天然的上蠟處理，大家只要適當地清洗過後，連日本人都推薦大家不妨連皮食用。

青森富士蘋果沙律(1人分)   

蘋果番薯沙律材料。(圖：青森官方Facebook)

材料：    
蘋果 半個
番薯 約100克
生菜 適量
合桃 4-5粒
忌廉芝士 20克
   
沙律汁材料：  
蜂蜜 1茶匙
1湯匙
少許
橄欖油 1湯匙
橄欖油 適量

做法：

1. 將忌廉芝士和蘋果切粒備用

2.把番薯及蘋果切粒，番薯用水煮10分鐘

烚過番薯粒。(圖：青森官方Facebook)

3. 將生菜放入碗中，再加入蘋果、番薯、忌廉芝士、合桃，

把材料撈勻。(圖：青森官方Facebook)

4. 將沙律汁材料混合後，淋上沙律便成。 

青森蘋果啫喱(2杯分量)：

材料：  
蘋果 1個
蘋果汁 250毫升
1湯匙
檸檬汁 1湯匙
魚膠粉 5克
凍水 20毫升
淡忌廉、細葉芹(可不用) 適量

做法：

1. 將蘋果連皮切粒，浸檸檬汁防止蘋果氧化。

把蘋果切粒。(圖：青森官方Facebook)

2. 將糖加入蘋果汁，再加入蘋果粒混合備用。

3. 魚膠粉加入凍水攪拌均勻後，靜置5分鐘至凝固。

魚膠粉加入凍水攪拌均勻後，靜置5分鐘至凝固。(圖：青森官方Facebook)

4.再用微波爐500W加熱10秒，然後加入有第 20毫升2步驟的蘋果汁混合，將成品放到杯中。

5.將啫喱杯坐冰至啫喱稠身，然後放到雪櫃冷藏凝固約5-10分鐘。

將啫喱杯坐冰至啫喱稠身，然後放到雪櫃冷藏凝固約5-10分鐘。(圖：青森官方Facebook)

6.隨意在啫喱上唧上淡忌廉或放上細葉芹作裝飾（如有的話）。

記者：趙景隆

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