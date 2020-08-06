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教育局推暑期特殊教育教材　助有需要學生暑期學習

社會 17:24 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（教育局網頁截圖）

教育局首席助理秘書長（特殊教育）黎錦棠今日（6日）發表網誌指，為協助家長和老師引導有特殊教育需要的學生善用假期，掌握更多學習及社交適應的技巧，教育局推出「照顧有特殊教育需要的學生—樂在家、網學易」暑期系列及「特殊教育需要統籌主任—暑假小錦囊」，並上載局方網頁供家長和老師參考（www.edb.gov.hk/tc/edu-system/special/support/wsa/pro-support/senco/summer_tips.html）。

「網學易」的內容包括為有注意力不足／過度活躍症子女的家長製作訊息圖像，介紹有效的親子溝通、控制衝動和情緒調控的策略。

針對有讀寫困難的學生，「網學易」增設自學材料，幫助中學生練習中文閱讀技巧，以及使用語音轉換文字軟件的自學短片和網上遊戲。另外，如學生有言語障礙，家長可利用校本言語治療師提供的教材，在家跟子女練習。

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責任編輯：陳梓蔚

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