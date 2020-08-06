【新冠肺炎】港大研究指急性感染削人體免疫防禦 　致病毒能更有效傳播及加重病情

▲ 港大醫學院發現新冠肺炎急性感染削弱人體免疫防禦，對病毒傳播、病情加劇和疫苗研究有重要意義。（圖片由港大提供）

港大一項研究發現，新冠肺炎削弱了具有重要免疫功能的樹突狀細胞和T細胞，使病毒能逃避宿主的先天性及適應性免疫防禦系統，以致病毒能更有效傳播及加重病情。研究成果已於國際著名期刊《免疫》（Immunity）上發表。

港大團隊研究17名急性感染病人和24名康復病人，並比對未有患病人士的臨床樣本後發現，新冠肺炎急性感染 能顯著減少多種免疫細胞的數量，包括T細胞、自然殺傷細胞、單核細胞以及樹突狀細胞。

研究亦顯示，樹突狀細胞的功能亦被破壞，重症病人中傳統樹突細胞（cDC） 和漿狀樹突細胞（pDC）之間的比例顯著上調。在病人出現症狀的首三周内，除了出現淋巴細胞減少症外，儘管中和抗體快速並大量產生，然而病毒受體結合區域（RBD）和核殼蛋白（NP）特異性T細胞免疫反應出現明顯滯後，而這種特異性T細胞免疫反應，更多的是輔助性T 細胞（CD4）而非殺傷性T細胞（CD8）。

研究表明，在新冠肺炎感染的急性期，功能受損的樹突狀細胞，加上時序顛倒的強抗體、弱CD8 T細胞免疫反應，可能是導致新冠肺炎的重要病理機制，同時亦對研發疫苗有重要指導意義。

▲ 是項研究發現新型冠狀病毒急性感染能顯著減少多種免疫細胞，包括T細胞、自然殺傷細胞、單核細胞以及樹突狀細胞。（圖片由港大提供）

今次研究的聯合通訊作者港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇教授稱：

研究反映，使用干擾素β-1b等抗病毒或增強免疫能力的藥物，以加速啟動免疫反應，是降低新冠肺炎病發病率和致命率的重要手段。

領導研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉教授解釋，研究進一步闡明了功能失調的樹突狀細胞可能是導致殺傷性T細胞反應滯後的原因，而殺傷性T細胞反應對消滅新型冠狀病毒感染的細胞而言至關重要，因此，有效的疫苗應該是通過誘導平衡的抗體和殺傷性T細胞免疫反應，來保護人體。

陳志偉與其研究團隊基於以上前期研究的理念，已經研發出兩種有助預防新冠肺炎的疫苗，並已進入獲品質保證、即生產質量管理規範（GMP）的大批量生產階段，以便接下來應用於人體試驗。

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記者：陳曉瑩