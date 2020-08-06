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港區人大代表黃均瑜倡立法會原班人馬延任一年

政治 17:38 2020/08/06

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港區人大代表黃均瑜建議，立法會原班人馬延任一年。（資料圖片）

全國人常委會將本周六起一連四日於北京召開會議，預料就就立法會「真空期」問題作決定，六名港區人大代表將會列席。有份列席的港區人大代表、教聯會會長黃均瑜建議，原班人馬延任一年較好，認為未來一年的議會應把精力放在抗疫上，「程序應愈簡單愈好，不值得節外生枝」。

黃均瑜表示，至今未收到有關香港的議程，但相信屆時會討論立法會問題，

被問及若早前被選舉主任裁定提名無效的4名現任議員無法延任，會否影響議會認受性，黃均瑜認為，未來一年的議會本身就是過渡組織，不會因失去了4名議員而失去認受性。

近日傳出民主派22名議員或將全體總辭的消息，黃均瑜稱，這對香港並非好事，人大常委會只能在現有條件做到最妥善，任何方案也不會十全十美，但指有人要總辭也控制不到，「人大提出甚麼方案，他們都可以總辭。」

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責任編輯︰尹櫻霖

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