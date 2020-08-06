【新冠肺炎】天水圍天瑞邨瑞豐樓外判保安染疫　負責夜更工作8月3日最後上班

▲ 天水圍天瑞邨瑞豐樓一名外判保安確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港今日（6日）新增91宗本地感染新冠肺炎病例。​房屋署表示，天水圍天瑞邨瑞豐樓的一名主要負責夜班工作的外判保安員確診，現正在醫院接受治療。

房屋署指，該名保安員駐守於瑞豐樓保安櫃檯，他最近一次上班日期為本周一（3日），因家人於周二（4日）染疫而被列作密切接觸者，昨日（5日）確診。他並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

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房屋署稱，瑞豐樓的公用地方和天瑞邨的屋邨管理處已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒，由於政府部門正實施特別工作安排，該屋邨管理處今日本已關閉。



房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

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記者：陳曉瑩