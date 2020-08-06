西九Ｍ＋博物館料月底獲發佔用許可　ACE項目暫停招標

▲ 西九文化區M+博物館料月底取得佔用許可證。（資料圖片）

西九文化區管理局董事局今天（6日）開會，行政總裁栢志高稱，疫情無影響西九各項目工程進展，進度良好；然而受到政府安排員工在家工作影響，M+博物館的法定檢驗工作需暫停，料要到本月下旬才獲發佔用許可證，或影響開幕。

栢志高亦匯報ACE（藝術、商業、展覽）項目招標的最新情況，現時正接受發展意向書，外界反應熱烈。但他稱，基於市場及經濟前景不明朗，其後的招標反應遜於預期，屬預料之內。管理局決定暫停ACE項目的招標工作，並已通知各相關單位。管理局經過深思熟慮，以及仔細評估市場狀況後，才作出有關決定。

為確保公眾安全並配合特區政府針對疫情的最新公共衞生緊急措施，栢志高表示，M+展亭暫時關閉至8月11日，而藝術公園、自由空間以及戲曲中心的部分設施則繼續開放，惟期間舉辦的表演及節目將會改期或取消。

至於西九管理局於4月設立「藝術紓困計劃2020」，支持受疫情影響的本地藝術工作者，西九管理局共收到逾360份申請。獲選項目將得到資助，每個成功申請項目的資助額上限為30 萬元。

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責任編輯：吳卓峰