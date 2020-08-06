被指以鐳射筆照警車內警員　無業漢被裁定管有攻擊性武器罪脫

▲ 被告梁健樂今日於觀塘裁判法院被裁定罪名不成立。（‧經濟日報資料圖片）

26歲無業男子於去年中秋節晚上被指以鐳射筆照射警車內警員，早前否認1項管有攻擊性武器罪受審，今（6日）於觀塘裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，認同被告事發前或於觀塘海濱公園慶祝中秋活動中合法使用鐳射筆，亦裁定被告曾在警車前方用鐳射筆掃射2次，惟被告有可能看不到車內有人，控方未能證明他有意圖傷害警員，並質疑警員有可能誇大傷勢。辯方申請訟費遭拒，裁判官指被告無緣無故照射警車，是自招嫌疑。

被告梁健樂（26歲），報稱無業，被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年9月13日，在觀塘基業街公共廁所外管有攻擊性武器，即1支鐳射筆。

裁判官屈麗雯今裁決時指，控方案情指當日2名警員在警車候命，被告在警車前方以鐳射筆掃射警車2次，其中1名警員稱其左眼被射中，眼前泛白及朦朧，及後帶警員在公廁外截停被告。案中專家證人指，鐳射筆發出的光束可於40米內對人造成危害，裁判官接納其專家資格。

裁判官續指，辯方指鐳射筆當晚有合法用途，案發前被告曾到觀塘海濱公園慶祝中秋，鐳射筆是欣賞街頭音樂會時使用的，裁判官認為說法有合理可能，但須裁定被告之後有否將鐳射筆視為傷人的器具。

裁判官推斷，控方不能排除警車車窗外的人看不到裡面的環境，裁定被告案發時有可能看不到車內有人。另外，案發後被告曾重回案發現場量度他與警車的距離為50米，而兩名警員則曾供稱雙方相距20至40米不等，被告有作實質量度，數字較為準確；根據雙方距離，裁判官對鐳射筆是否會造成警員傷勢有懷疑，加上警員事後沒有接受治療，有可能誇大其傷勢。

裁判官裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告有意圖傷害警員，裁定被告罪名不成立。辯方申請訟費時指，被告照射的是死物，並無傷害他人意圖。裁判官則指，被告無緣無故向警車掃射鐳射光束，行為自招嫌疑，裁定不獲訟費。

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記者：林欣樂