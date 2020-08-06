涉攜煙霧餅等物品技術員囚4個月　官指涉案物品傷害性強

▲ 被告趙駿賢今日於東區裁判法院被判監4個月，罰款5,000元。（經濟日報資料圖片）

去年11月11日有人發起「三罷」行動，22歲男子涉嫌在灣仔攜有伸縮棍、胡椒噴霧器及煙霧餅，經審訊後被裁定2項在公眾地方管有攻擊性武器及1項無牌管有無線電通訊器具罪罪成，今日（6日）於東區裁判法院被判監4個月，罰款5,000元。裁判官指涉案物品傷害性強，而被告亦非出於一時情緒高漲而攜有該些物品；被告獲准保釋以等候定罪上訴。

被告趙駿賢（22歲）現時任職電腦技術員，早前被裁定2項在公眾地方管有攻擊性武器及1項無牌管有無線電通訊器具罪罪成。

裁判官今判刑時指，被告案發時所攜有的伸縮棍伸展後可長達64厘米，其所導致傷害的能力大，而涉案噴霧器及煙霧餅內所含有的物質亦可引致人體不適，形容兩項物品傷害性強，被告不可能用作自衛用途，亦非一時情緒高漲或恐懼，而是有相當準備下才攜有涉案物品，判刑須起阻嚇作用。

裁判官最終判被告監禁4個月，另就無牌管有無線電通訊器具罰款5,000元；另外，被告早前因此另案而被還押74天，其後該案撤銷控罪，裁判官考慮過求情後，行使酌情權，頒令從判刑中扣減該74天，即被告實際上須監禁約40天。

辯方申請保釋等候就定罪提出上訴，控方不反對。裁判官批被告以現金1萬元保釋候訴，期間不准離港及須於每晚10時至早上7時守宵禁令。

控罪指，被告於2019年11月11日在伊利沙伯體育館外攜有1枝伸縮棍、1個噴霧器、1個含煙火物質的圓柱形狀物體，以及無牌管有1個無線電對講機。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌