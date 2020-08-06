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【新冠肺炎】動植物公園一名女工初步確診　8月4日最後上班

社會 18:30 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港動植物公園一名女工初步確診新冠肺炎。（康文署資料圖片）

本港今日（6日）新增91宗本地感染新冠肺炎病例，另60多宗初步確診個案。康文署表示，一名於中西區香港動植物公園上班的女工初步確診，她近一次上班的日期為前日（4日），早前因身體不適前往求醫。

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康文署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。署方會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。

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記者：陳曉瑩
 

疫情 香港動植物公園 康文署 新冠肺炎疫情

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