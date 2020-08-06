黃之鋒、岑敖暉等人被控　涉六四集會參與未經批准集結

▲ （經濟日報資料圖片）

今年支聯會申請於維園舉辦六四燭光集會，警方以疫情風險為由發出反對通知書，之後檢控壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人等13人，涉嫌非法煽惑他人參與未經批准集結罪。警方今日再就六四晚會作出檢控，前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉等表示，收到警方來電指，就六四晚會票控明知而參與未經批准集結。

黃之鋒於Facebook上表示，收到港島總區公眾活動調查組第二隊來電，將就今年的六四燭光晚會，起訴「明知而參與未經批准集結」，暫時未知上庭日期。岑敖暉、何桂藍、前香港眾志羅冠聰、南區區議員袁嘉蔚、立法會議員朱凱廸，亦同樣表示收到警方通知。

另外，早前被票控的13人當中，工黨主席郭永健、民陣副召集人陳皓桓、支聯會主席李卓人、立法會議員尹兆堅，亦表示被加控參與未經批准集結。

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責任編輯：陳宛彤