健康．旦推出健康鷹嘴豆月餅　幕後軍師陳慧儀餡料加入Superfood

▲ 這個以阿旦之名、李純恩的手筆、陳慧儀打造的阿旦月餅，會否在這個競爭激烈的月餅市場，闖出另一片天地？

不再做財經主持的陳慧儀，近年主力為不同酒店及品牌，設計各式應節食品。一直只做幕後軍師的她，今年就打正旗號與鄭丹瑞合作，為其網站健康．旦設計了鷹嘴豆蛋黃月餅。

陳慧儀說：

我做月餅已經第4年，大廚不會理會你是否名人與否，只有做到與做不到。做得出色，自然有行內人找你。我很幸運，有不少五、六星級酒店的熟客。

陳慧儀說她做過十幾款不同的月餅：焙茶、玄米茶、榴槤貓山王等等。

坊間的榴槤月餅通常是冰皮，因為榴槤是生果，很難放入焗爐焗，但幾年前我們就研發到用傳統的餅皮，裏面是榴槤肉的烘焙式貓山王月餅，可以放入焗爐都無問題。

但日復日設計這些傳統食物，會否缺乏靈感呢？她說不會，因為有許多得力助手幫忙，而且她認識數位出名的退休師傅，有問題可以請教他們。

▲ 陳慧儀除了自家工場會幫酒店、品牌出品月餅外，也會開班教在月餅上雕花的立體月餅。（圖片被訪者提供）

許多酒店都想要特別的月餅，像今次阿旦的要求：不要蓮蓉但要像蓮蓉、要健康但要不難食、要特別但不要太怪，結果陳慧儀就從黎巴嫩的旅遊經驗中找到靈感。

我在黎巴嫩有個好朋友，所以我曾經在當地住過一星期。他帶我去餐廳食飯，就好像韓國菜般，總有許多小碟，大部分都用鷹嘴豆做，又不難食，所以我向阿旦建議用鷹嘴豆做月餅蓉。

鷹嘴豆被名廚Jamie Oliver視為超級食物，因為營養價值高，是瘦身及降血壓的健康食品。陳慧儀說用鷹嘴豆做蓉，試了個多星期就成功。

其實都大約知道應該怎樣做，只不過是如何做到好食而已。鷹嘴豆最麻煩是散，不夠黏，因此我用庶糖來煮，但因為減糖的緣故，也不是落得太多。

這個阿旦月餅還不止咁簡單，陳慧儀還加了藜麥、蕎麥、莧菜籽、奇亞籽及黑小米等Superfood。

在疫情期間，我總是在想如何在不難食的情況下，加進Superfood，可以對身體有益。

她說藜麥、莧菜籽、蕎麥都含有全套20種胺基酸，而黑小米雖然不是太多人認識，但就可以產後補身，快速補充能量。

李純恩設計月餅盒

▲ 由於9月17日才可以取貨，現在還沒有現貨可看，李純恩月餅盒的設計，就要看他在專欄披露的相片了。（圖片被訪者提供）

阿旦月餅還有個特別之處，就是由李純恩設計月餅盒。月餅盒上有一段文字，原來是李純恩42年前的中秋節往事。他和妹妹去北京探望父親，買了月餅，擠在宿舍裏。窗外的月亮又大又亮，大家雖然不多話，但心中就出現了「人月兩圓」這四個字。這些往事，李純恩都寫在月餅盒上。

之前他也試過鷹嘴豆蛋黃月餅，覺得像蘇式月餅（有苔條、椒鹽、果仁、白果、玫瑰）般豐富，而鷹嘴豆造成的月餅蓉，就像蓮蓉般，但又多了少許東西，卜卜聲（來自黑小米）很有趣。

阿旦月餅經過在社交網絡宣傳，現在訂單已有過千，早訂的話，原價$288一盒六個，還可以特價$228訂購。

▲ 陳慧儀捧著的是貓山王雙層淡芝士蛋糕（$268/5吋），重手加入榴槤貓山王，日賣幾十個，每天都售罄。（圖片被訪者提供）

求生存：由酒店客轉谷零售

陳慧儀以喜。團圓這品牌售賣自己的食品，又有自己的工場，並且有兩個零售店方便顧客取貨，但今次疫情嚴峻，她的生意也受到衝擊。

二、三月有許多行家執笠，我們無晒所有酒店及機場訂單。但我不想停，因為之前好景就算有人高薪挖角，師傅也沒有跳槽，現在我不做，他們又怎樣呢？因此就算是每月蝕，我也要努力想辦法轉營。

陳慧儀說昔日九成都是酒店客，只有5%零售，現在需要逆轉過來。「去年好誇張過年向大廚拜年，就已經叫我想幾款月餅的味道給他們，通常想5款就揀2款，我說等我過完年先啦！但今年上個月才有中秋節訂單。」

因為零售增加，最初幾個星期，陳慧儀自己也要送貨。「就好像有個客人今天買了5底蘿蔔糕、5底芋頭糕，我說無防腐劑，你買咁多？她說送給細佬、奶奶、媽媽等，這樣分就無問題。」

▲ 陳慧儀有時都不分時節，就好像見到日本的蘿蔔當造，她就想到做大根蘿蔔糕，其實是她自己也想吃；還有台灣大甲芋頭糕（$146）。（圖片被訪者提供）

新年做賀年糕點、蝴蝶酥、曲奇餅；母親節做蛋糕；中秋節做月餅；聖誕節幫客人打造Hamper，這些都是陳慧儀每年例牌的應節食品，今年她更第一年賣糉。

我加了Superfood苔麩，是埃塞俄比亞及非洲人的主食，李純恩吃過很喜歡，覺得加豉油及糖會蓋過糉的香味。

陳慧儀說因為少鹽無加味精，有客人投訴比較淡口；如果吃不慣，她提議可以自己加XO醬或豉油同食。

她賣糉也沒有怎樣大肆宣傳，只是透過Facebook推廣，熟客加上粉絲，有些一買就幾十隻，因此二千多隻糉，很快便售罄。

▲ Superfood健康糭（$88）餡料除了有苔麩外，還有三色藜麥、小米、奇亞籽等健康食材。（圖片被訪者提供）

健康．旦——鷹嘴豆蛋黃月餅

即日至8月15日早鳥優惠：$228（一盒6個）

8月15日後：$288

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喜。團圓

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記者：何小雲