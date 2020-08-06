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【校園欺凌】 閩僑中學女生被連環欺凌　慘被操普通話少女掌摑扯頭髮

親子 19:06 2020/08/06

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閩僑中學女中學生爆出被連環欺凌，施襲少女用力掌摑。拉扯頭髮。

繼德貞女子中學於今年6月發生有女學生被欺凌的事件後，今（6日）再有閩僑中學女學生被連環欺凌的片段流出，一名女生3次於不同場合，被多名少女以粗口辱罵，甚至連環掌摑，更以唇膏於其女生臉上「畫花面」，慘遭少女以普通話辱罵她，「你不是很喜歡東西嗎？姐的東西你也敢偷。」涉事中學閩僑中學在官網刊登聲明，指事件於1個月前發生，校方得悉事件後已立即查究及跟進。

社交媒體上載的片段顯示，一名女中學生疑似跪在後樓梯，面對著數名施襲少女，其中一名身穿淺紫色衣服的女生以普通話虐辱罵她，「姐的東西你都敢偷啊」、「小時候偷針，長大偷金啊你」等等。

用力掌摑拉扯頭髮

不單辱罵，數名施襲少女更大力掌摑女中學生，用力拉扯其頭髮，甚至以唇膏在她的臉上「畫花面」，而後方更聽到有其他少女們說「好好笑」。

另一段影片亦顯示，該名女中學生穿著校服疑似再於後樓梯及公園再次被欺凌。即使面對欺凌，女中學生仍沒有反抗，啞忍欺凌。

校方發聲明：已處理事件

閩僑中學在官網刊登聲明，指欺凌事件發生在1個月前，已立即查究及跟進。事件中家長信任學校，將事件交由校方處理，並諮詢東區警民關係組意見，按校內訓輔機制嚴肅處理。

校方指，家長滿意校方處理，而有關同學對事件深感懊悔及接受校方教導。不過基於保護個人私隱，校方沒有透露更多事件詳情。

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責任編輯：梁節儀

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