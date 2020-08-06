大學聯招殘疾生特別考慮結果出爐　半癱邱梓霖如願入科大期待「住Hall」

▲ 就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學、下半身癱瘓的男生邱梓霖獲首志願的科大理學士（數學與經濟學）取錄。

大學聯招（JUPAS）將於下周四（13日）公布正式遴選結果，今日（6日）率先公布殘疾申請人特別考慮的結果，科技大學、香港大學、中文大學及理工大學各向一名殘疾申請作出特別考慮、予以取錄，其中就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學、下半身癱瘓的男生邱梓霖，如願獲首志願的科大理學士（數學與經濟學）取錄。

獲科大取錄的梓霖於7年前在一次游泳比賽中受傷，致下半身癱瘓，需以輪椅代步，上半身亦只能有限度活動，手指無力，但經過苦練握筆寫字，在今屆文憑試（DSE）獲額外加時安排，終考獲最佳5科25分，其中數學及經濟分別奪得5**及5*佳績。

校方引述梓霖表示，昨晚為等待結果而心情緊張、徹夜難眠，向來對數學及經濟甚感興趣的他，今早得悉獲心儀學科取錄後感到十分開心，並十分期望入住大學宿舍，展開大學生活，中學校方正就有關住宿安排聯絡大學。

科大表示，致力為有特殊教育需要（SEN）的同學提供支援服務及無障礙設施，學生輔導中心設專責小隊支援個別同學，並與校內部門緊密聯繫，按學生在學習及校園生活方面的個別需要作出調適，協助同學融入及享受大學生活。

▲ 手指無力的邱梓霖苦練握筆寫字，在今屆文憑試（DSE）考獲最佳5科25分，其中數學及經濟分別奪得5**及5*佳績。

至於獲港大特別考慮、發出取錄通知的是一名有輕微學習障礙的學生；獲理大特別考慮的該名有特殊學習需要（SEN）學生，則獲機械工程學系「機械工程（榮譽）工學士學位組合課程取錄，理大表示，一向為SEN學生提供服務和設施支援，助其積極投入校園生活，該名學生註冊後，學生事務處 - 學生資源及支援部會與他聯絡，以提供適切支援和協助。

中大則稱會因應個別殘疾學生的需要提供支援及服務，幫助他們適應在大學的學業及生活，因應新冠肺炎疫情，大學早前已宣布新學年的課堂將以網上形式進行，學生事務處將協調各部門為有特殊需要的學生提供所需支援服務，包括為講師提供有關指引，以協助各類有特殊需要的學生完成網上課堂、為學生安排課堂及課後學習支援（例如朋輩學習輔助、教材格式轉換）及借用輔助學習器材/軟件等。

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記者：馮琪雅