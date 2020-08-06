DSE半癱考生邱梓霖衝破障礙　如願獲科大取錄讀數學與經濟學

▲ 下半身癱瘓的DSE考生邱梓霖，如願獲首志願的科大理學士（數學與經濟學）取錄。

大學聯招（JUPAS）將於下周四（13日）公布正式遴選結果，今日（6日）率先公布殘疾申請人特別考慮的結果，科技大學、香港大學、中文大學及理工大學各向一名殘疾申請人作出特別考慮、予以取錄，教育大學及城市大學分別向五名及兩名學生發出取錄通知。其中就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學、下半身癱瘓的男生邱梓霖，如願獲首志願的科大理學士（數學與經濟學）取錄。

梓霖於7年前在一次游泳比賽中受傷，致下半身癱瘓，需以輪椅代步，上半身亦只能有限度活動，手指無力，但經過苦練握筆寫字，在今屆文憑試（DSE）獲額外加時安排，終考獲最佳5科25分，其中數學及經濟分別奪得5**及5*佳績。

校方引述梓霖表示，昨晚為等待結果而心情緊張、徹夜難眠，向來對數學及經濟甚感興趣的他，今早得悉獲心儀學科取錄後感到十分開心，並十分期望入住大學宿舍，展開大學生活，校方正就有關住宿安排與大學方面聯絡。

科大表示，致力為有特殊教育需要（SEN）的同學提供支援服務及無障礙設施，學生輔導中心設專責小隊支援個別同學，並與校內部門緊密聯繫，按學生在學習及校園生活方面的個別需要作出調適，協助同學融入及享受大學生活。

▲ 手指無力的邱梓霖苦練握筆寫字，在今屆文憑試（DSE）考獲最佳5科25分，其中數學及經濟分別奪得5**及5*佳績。

至於獲港大特別考慮、發出取錄通知的是一名有輕微學習障礙的學生；獲理大特別考慮的該名有特殊學習需要（SEN）學生，則獲機械工程學系機械工程（榮譽）工學士學位組合課程取錄，理大表示，一向為SEN學生提供服務和設施支援，助其積極投入校園生活，該名學生註冊後，學生事務處 - 學生資源及支援部會與他聯絡，以提供適切支援和協助。

獲城大特別考慮的兩名學生分別獲工學院屬下個別學系取錄，該校主管特殊教育需要的主任將於本月中旬開始約見每一位已申報有特殊學習需要的新生，商討合適支援方案，不同部門亦會為學生提供適切支援，包括考試調適、輔導服務及無障礙設施等，協助他們盡快適應及融入大學生活。

中大則稱會因應個別殘疾學生的需要提供支援及服務，幫助他們適應在大學的學業及生活，因應新冠肺炎疫情，大學早前已宣布新學年的課堂將以網上形式進行，學生事務處將協調各部門為有特殊需要的學生提供所需支援服務，包括為講師提供有關指引，以協助各類有特殊需要的學生完成網上課堂、為學生安排課堂及課後學習支援（例如朋輩學習輔助、教材格式轉換）及借用輔助學習器材/軟件等。

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記者：馮琪雅