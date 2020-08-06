【海洋公園】休園幕後直擊　纜車過山車日日做「身體檢查」【多圖】

▲ 纜車部分要分秒必爭地完成檢查。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園因應本港新冠肺炎疫情而兩度閉園，至今重開無期，休園背後，公園員工每日仍緊守崗位，確保園區運作正常。海洋公園表示，園區機動遊戲保養及纜車部團隊在閉園期間，每天都會為機動設施進行檢測及維修，確保所有零件及部件保持最佳安全狀態運作，清潔團隊亦定期徹底清潔機動設施，隨時準備重開公園。

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沒有訪客的海洋公園，聽不到遊人的歡呼聲，但園內登山纜車每天如常升降，機動遊戲運行的頻音仍此起彼落。海洋公園今日介紹休園背後，園區機動設施每天無休止的檢查工作：

1）登山纜車

▲ 檢查人員更換登山纜車零件。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園說，即使園內沒有訪客，大眾於遠處也能看到纜車每天升降，因纜車部團隊當時正為纜車進行運作測試、檢查結構、翻新及更換零件等，避免機件因暫停運作而狀態欠佳；清潔團隊亦每天全面清潔每個纜車車廂，務求車廂時刻保持衛生及安全。

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2）動感快車

機動遊戲保養部團隊每天為快車作檢查，需登上10米高平台為機件添加潤滑油、檢查螺絲、量度制動器間隙及測試系統，亦會攀上41米高樓梯檢查梯頂結構及裝置，並需親身坐上快車體驗、聆聽及觀察機器的運作，以確保所有零件及部件運作如常。清潔團隊亦持續定期為快車進行深層清潔，確保其衛生及安全。

▲ 檢查人員登上41米高樓梯檢查梯頂結構及裝置。（圖片由海洋公園提供）

▲ 員工檢查過山車的間隙。（圖片由海洋公園提供）

▲ 團隊每天為過山車結構作檢查。（圖片由海洋公園提供）

▲ 團隊每天為過山車結構作檢查。（圖片由海洋公園提供）

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3）翻天覆地

檢查工作包括測試安全系統、為設施底部的壓縮機排水等，維持機件壽命及可靠性。清潔團隊亦定期為遊戲設施進行徹底清潔。

公園指，園區採取防疫措施保障員工健康，所有工作崗位均實施分組上班，避免交叉感染風險，因此在每天值勤人員數目減少的情況下，各大機動遊戲都需要分秒必爭地完成檢查。

▲ 機動遊戲保養部團隊進行檢查工作。（圖片由海洋公園提供）

▲ 機動遊戲保養部團隊測試設施的安全系統。（圖片由海洋公園提供）

陪伴了港人43年的海洋公園，陷入財困，今年5月獲政府撥款54億元，得以繼續營運一年。公園因應本港新冠肺炎疫情，於今年1月底曾一度閉園近5個月，於6月13日重開，但不足1個月後，因本港爆發第三波疫情而需要再度閉園至今。

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記者：陳曉瑩