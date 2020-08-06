【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院一名8旬翁初步確診　院舍未知感染源頭憂現隱性傳播

▲ 耆康會啟業護理安老院一名男院友初步確診。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，先後有多間安老院舍爆疫，衞生防護中心今日(6日)再錄得60宗初步確診個案，當中涉及一名耆康會啟業護理安老院8旬男院友。

耆康會署理行政總監甘淑嫻回覆查詢時稱，啟業護理安老院有53名院友及40名職員，院內一名80多歲男院友昨晚發燒送院，及後初步確診，現正等待覆檢；另有3名院友與患翁同房，院舍現正密切監察院友及職員情況，包括每日為院友量度體溫3次，暫未見有人出現症狀。

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她表示，患翁並非長期臥床，但亦屬體弱長者，院舍自疫情以來已不准院友自行出入，上月初起亦暫停家屬探訪，同時要求職員上下班都需換衫，上班期間需戴上口罩及保護衣，職員亦不會到其他院舍工作，避免交叉污染。

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甘淑嫻坦言，現時仍未知為何會有院友初步確診，擔心院舍內有隱形傳播；現時仍未知需否安排檢疫，仍有待衞生防護中心指示，中心明日亦會派員到院舍了解。

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記者：陳正怡