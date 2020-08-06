  • 30°C
香港時間 : 2020806日 (週四) 20:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院一名8旬翁初步確診　院舍未知感染源頭憂現隱性傳播

社會 19:43 2020/08/06

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

耆康會啟業護理安老院一名男院友初步確診。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，先後有多間安老院舍爆疫，衞生防護中心今日(6日)再錄得60宗初步確診個案，當中涉及一名耆康會啟業護理安老院8旬男院友。

耆康會署理行政總監甘淑嫻回覆查詢時稱，啟業護理安老院有53名院友及40名職員，院內一名80多歲男院友昨晚發燒送院，及後初步確診，現正等待覆檢；另有3名院友與患翁同房，院舍現正密切監察院友及職員情況，包括每日為院友量度體溫3次，暫未見有人出現症狀。

【新冠肺炎】順寧道敬福護理院增2人染疫　東華三院朗逸居及屯門康和各增1宗確診個案

她表示，患翁並非長期臥床，但亦屬體弱長者，院舍自疫情以來已不准院友自行出入，上月初起亦暫停家屬探訪，同時要求職員上下班都需換衫，上班期間需戴上口罩及保護衣，職員亦不會到其他院舍工作，避免交叉污染。

【新冠肺炎】本港新增95宗確診及60多宗初步確診個案　一半是因家庭及朋友聚會感染

甘淑嫻坦言，現時仍未知為何會有院友初步確診，擔心院舍內有隱形傳播；現時仍未知需否安排檢疫，仍有待衞生防護中心指示，中心明日亦會派員到院舍了解。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：陳正怡

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
12:21 2020/08/05
【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼
17:35 2020/08/05
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
12:32 2020/08/05
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩