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小欖醫院多一人染退伍軍人病　與早前公布的個案屬同一病房

社會 19:54 2020/08/06

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衞生署正聯同小欖醫院展開流行病學調查。

小欖醫院早前爆發退伍軍人病個案，衞生防護中心今日（6日）確認多一宗相關個案，該名病人為有長期病患的25歲男子，並與7月24日、29日及31日公布的退伍軍人病的病人入住小欖醫院同一病房。病人於7月31日出現發燒和痰液，同日入住屯門醫院接受治療，其臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。病人的痰液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

衞生署正聯同小欖醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。署方正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

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責任編輯：蘇文軒

疫情 小欖醫院 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

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