【新冠肺炎】惠康捐出10萬張餐券助失業人士及長者　憑券可到7-11換領餐盒

▲ 惠康宣布，繼早前捐出逾一萬份社區愛心包，今日（6日）宣布將捐贈10萬張餐券。（牛奶公司提供）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，惠康宣布，繼早前捐出逾一萬份社區愛心包，今日（6日）宣布將捐贈10萬張餐券，並透過香港社會服務聯會及HandsOn HongKong(牽手‧香港)派發予社會有需要人士，包括低收入家庭、失業人士及長者，他們憑餐券到任何一間7-Eleven就可換領餐盒。

惠康表示，各項防疫措施限制部分食物援助服務，令弱勢社群百上加斤，有見疫情對香港社會造成影響，部分弱勢社群收入大減，冀望捐贈餐券能為本地社群解決燃眉之急，幫助低收入家庭、失業人士等，同時減省他們在街上長時間輪侯，避免受感染風險。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志表示，集團希望在這個困難時刻更多地回饋社會，期望通過惠康及7-Eleven的資源和網絡，盡力向有需要的人士提供援助。

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責任編輯：陳子謙