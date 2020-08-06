【立法會選舉】譚耀宗：民主派總辭失大量資源 或邀前議員加入

▲ 譚耀宗認為，民主派議員離開議會的犧牲很大。（資料圖片）

立法會選舉押後一年，是否由第6屆原班人馬延任仍是未知之數，對於有聲音呼籲民主派總辭，全國人大常委譚耀宗表示，民主派如果全面拒絕加入，會失去大量資源，又認為可考慮後備方案，委任前立法會議員加入。

全國人大常委會周六起，連續4日舉行會議，譚耀宗接受電台訪問稱，預計今次會議很大機會處理立法會「真空期」問題，指有可能延長今屆議員任期，或設立看守立法會。

至於被取消參選資格的四名現任議員能否延任，譚耀宗僅表示，會在會議中反映不同意見。

回應民主派醞釀總辭時，譚耀宗表示，無法勉強其他議員的決定，但認為離開議會的犧牲很大。「若不出任，未來一年會失去很多東西。失去議席，失去資源，很多事情也辦不到，連辦事處都沒有了，不是簡單的事。」

譚耀宗指，人大常委會亦會考慮到，立法會不足70人，會否影響議會職能及地位，包括考慮後備方案，邀請對上屆議員加入。「這似乎較順利成章，既然議員要經選舉產生，前議員也是，現任議員也是，因為基本法列明要由選舉產生。」

至於不少建制派要求政府在內地設立投票站，方便內地港人投票，譚耀宗認為，政府有需要回應訴求。「現時有整整一年，一年時間也不能完成？」

被問及由誰監察，以及會否影響公平性，譚耀宗稱，其他細節公務員會考慮，直言「他們願意做便很快完成，不願意做就可以有一百個理由。譚耀宗續稱，特區政府在內地有多個經貿辦事處，可作投票地點，但他認為，暫時難以推展至加拿大或澳洲等中國以外的地方，強調不是有利建制派選情，而是保障港人投票權利。

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責任編輯：林曉君