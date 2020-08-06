【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市料周六重開　環境樣本對病毒呈陰性

▲ 紅磡街市料周六重開。（資料圖片）

香港大學已完成檢測8月4日從紅磡及土瓜灣街巿抽取的環境樣本，所有樣本均對新冠病毒呈陰性反應。食環署明日（7日）將聯同街市檔戶，再次全面大掃除，包括清理雜物及徹底清潔消毒。食環署預期，兩個街市8月8日重新開放。

由於近期有新冠肺炎個案，與紅磡及土瓜灣街市有關連，兩個街市正在停業並進行清潔消毒。食環署昨日（5日）接獲港大通知，已完成兩個街市的環境樣本化驗，所有樣本均對新冠病毒呈陰性反應。

【亞博社區治療】香港自製組裝合成負壓病房 今晚送亞博

明日食環署會在兩個街巿外圍，及附近街道深層清潔，以及加強紅磡及土瓜灣街市防鼠措施，包括展開密集式滅鼠行動，為期3個月，每晚在兩個街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，消除老鼠的食物來源，並會在深宵時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。

紅磡及土瓜灣街市預計周六重新開放，食環署會根據港大微生物學系講座教授袁國勇的建議，嚴格要求市民須量度體溫及使用酒精搓手液潔手後才進入街市，並在街市範圍內須佩戴口罩。食環署會繼續密切留意街市的情況，盡力加強街市的防疫抗疫措施，並在有需要時進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

【新冠肺炎】公務員延長在家工作安排延至8月16日 政府呼籲企業盡量安排在家工作

食環署發言人表示，一直關注公眾街市的衞生情況，並因應疫情發展持續加強轄下街市的防疫措施及清潔消毒工作，並正積極研究善用科技以配合這方面的工作。

食環署日前已向轄下街市檔戶派發外科口罩及消毒搓手液，發言人強烈呼籲街市攤檔從業員及駐場人員須遵從政府規定，在街市範圍內佩戴口罩及保持個人及環境衞生，以保障檔戶及市民的健康及安全。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰