八達通推流動收款機攻小店的士司機 年底前免費使用

▲ 八達通針對中小型零售商及的士司機，最近推出流動收款機，以藍牙連接裝有商用版八達通App後就能使用。（八達通提供相片）

新冠肺炎疫情持續，不少市民都擔心使用現金交易成為病毒的傳播途徑，因而轉用電子支付。八達通針對中小型零售商及的士司機，最近推出流動收款機，以藍牙連接裝有商用版八達通App後就能使用。為鼓勵商戶和司機，年底前成功張設帳戶的商戶都可免費使用流動收款機。

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八達通營業及市務總監李玉兒表示，以往商戶可經商用版八達通App以手機NFC或QR碼收款，但NFC功能隨手機型號不同，拍卡收款能力有參差。八達通推出的流動收款機，功能與一般八達通讀寫器無異，商戶只要透過藍芽配對已安裝商用版八達通App的流動裝置連接，便可接受拍卡及QR碼收款。

▲ 流動收款機針對街市、熟食檔等小商戶和的士司機，設計小巧，方便擺放於店鋪或的士内，亦無需特別安裝。（八達通提供相片）

她指，流動收款機針對街市、熟食檔等小商戶和的士司機，設計小巧，方便擺放於店鋪或的士内，亦無需特別安裝。新機推出兩周，現時已有數百部機正在使用，當中的士司機佔6成，她稱目標是將新機向逾萬個商用版App商戶推廣。

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商戶及的士司機可免費申請商用帳戶，只需經商用版八達通App上載銀行月結單，並按商戶類別上載商業登記證、的士司機證或小販牌照，約3個工作天就可開戶。為鼓勵商戶及的士司機使用新機，八達通推出優惠，今年12月31日前成功開戶的新舊商戶，都可獲豁免6個月資金轉賬費用，即每次轉賬金額的1.5%；並獲免費提供流動收款機一部，而新加入司機都可獲回贈。

▲ 樂德茶餐廳安裝流動收款機2周，現時已有2成收入來自於八達通付款，也見到顧客會因有電子支付而回頭。（八達通提供相片）

樂德茶餐廳老闆梁先生經營20年，由於疫情令顧客不想用現金交易，故申請八達通予顧客選擇。茶餐廳安裝流動收款機2周，現時已有2成收入來自於八達通付款，也見到顧客會因有電子支付而回頭。

的士司機鍾先生駕車8年，也在2周前安裝八達通，試用後發覺流動收款機外型迷你，平時營業可放在的士當眼處，而收工後則可拿走。他稱，現時近一半營業額都是經八達通收取，而顧客見能夠接受八達通，都更願意多付小費，「10支旗有8支都畀貼士」。

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▲ 的士司機鍾先生（左）駕車8年，也在2周前安裝八達通，試用後發覺流動收款機外型迷你，平時營業可放在的士當眼處，而收工後則可拿走。（八達通提供相片）

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，新機能夠隨司機帶走，暫時不收手續費，加上疫情中不用接觸現金，相信的士司機會試用，但由於手續費令司機收入減少，料當重收手續費「到時大家就退機」。

的士司機顏先生已駕駛差不多8年，他稱現時支付寶及微信等收費工具大多數都不用手續費，而且有叫車程式有回贈予司機，故料八達通未必受到同行歡迎，「好似幫八達通公司打工一樣」。

▲ 的士司機顏先生已駕駛差不多8年，認為若安裝八達通機，手續費1.5%太高，「好似幫八達通公司打工一樣」。（曾秋文攝）

落山道開生果檔十多年的錢女士表示，檔口每日營業額僅數千元，若手續費調低至0.5%才會考慮使用，又表示土瓜灣區多老人家，她們未必接受用八達通。九龍城道開肉檔10年曹先生表示，自己檔口營業額毛利大概都是4%，如八達通將手續費調低至0.1%才會考慮。

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▲ 在九龍城道開肉檔10年的曹先生表示，檔口營業額毛利大概是4%，如八達通調低手續費至0.1%才會考慮使用。（曾秋文攝）

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記者：徐紹軒、曾秋文