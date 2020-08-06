曾接受確診攝影師訪問　麥美娟檢測呈陰性

▲ 麥美娟日前接受訪問，同場攝影師之後確診新冠肺炎。（麥美娟Facebook）

新冠肺炎疫下人人自危，昨日有電視台攝影師染疫，而他確診前曾採訪工聯會麥美娟，令人關注麥美娟會否中招。不過，麥美娟立即報平安，更為安全起見接受檢測，證實呈陰性。

麥美娟早前迎接內地先遣隊成員抵港時，接受過傳媒訪問。她表示，接受訪問當日全程佩戴口罩，與攝影機距離遠，更沒有接觸攝影師，自言沒有擔心過會受感染。不過，考慮到議員工作經常與人接觸，為求令家人、朋友及同事安心，她已於今日作檢測，結果呈陰性。

麥美娟報平安後，又透過網上直播盡訴心中情，批評有不同政見人士幸災樂禍，「看到顏色，看不到常識」，無知地相信攝影師染病，是因為內地先遣隊成員散播病毒。

另外，麥美娟當日接受採訪時，口罩扣上「硬淨」襟章，令人質疑影響口罩功效解話。她解釋，口罩上為磁石襟章，根本不會破壞口罩，而且每次使用都會清潔。

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