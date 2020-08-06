【新冠肺炎】政府宣布為入住宿舍外傭免費病毒檢測及派發口罩

▲ 政府宣布為外傭提供免費病毒檢測。(陳國峰攝)

再有印傭確診新冠肺炎，政府今日（6日）宣布推出一系列措施以減低入住職業介紹所住宿設施的外傭的健康風險，包括提供免費病毒檢測及派發口罩。



政府將會擴大檢測範圍至入住職業介紹所住宿設施的外傭，為有關外傭安排由檢測承辦商Prenetics Limited提供的一次過免費病毒病檢測服務。檢測承辦商將負責提供一站式採樣及檢測服務。檢測承辦商會於短期內派員到提供外傭職業介紹服務的持牌職業介紹所派發樣本瓶予入住職業介紹所住宿設施的外傭，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。檢測承辦商會與勞工處緊密合作，根據職業介紹所住宿設施的入住人數、人手資源等釐定先後次序。



為加強對相關外傭的保障，政府會在今年8月8日至10日經由提供外傭職業介紹服務的持牌職業介紹所，向入住職業介紹所住宿設施的外傭派發口罩。入境事務處亦會盡快處理外傭在僱傭合約屆滿後在港轉換僱主的申請，以縮短外傭須入住職業介紹所住宿設施的時間。



此外，政府將繼續向外傭宣傳，呼籲外傭避免在休息日不必要的聚眾活動，盡量留在家中休息，並時刻保持個人和環境衞生，以保障個人健康及公共衞生。當中，勞工處、食物環境衞生署及警方將於二○二○年八月八日及九日在外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭的主要語言（包括菲律賓文、印尼文及泰文）廣播，呼籲他／她們遵守有關禁止於公眾地方羣組聚集及佩戴口罩的規例，並會在廣播期間向外傭宣傳，派發以外傭語言印製的單張，呼籲他／她們要保持環境衞生，不得進行無牌小販擺賣活動。涵蓋範圍包括熟食或其他擺賣活動。此外，警方亦會加派人手在場加強巡查。

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責任編輯：蘇文軒