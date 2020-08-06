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【新冠肺炎】康復者恢復血漿已近用盡　港大專家：需為冬季第4波疫情盡做儲備

社會 22:19 2020/08/06

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾半年，至今已逾3000港人染疫，至今日已累計2485人康復出院。港大團隊跟進250名康復者後抗體水平跌逾一半，惟相信免疫力仍可持續一年，專家稱現時康復者「恢復血漿」幾近用盡，需儲備更多以應付冬季疫情。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅團隊跟進250名康復患者，包括感染D614G病毒株的病人，發現患者康復3個月後抗體水平平均跌5成至7成半，但相信免疫能力仍可持續一年。

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孔繁毅解釋，整體所見曾有肺炎、須深切治療、年輕、無糖尿病等長期病患等患者，康復後抗體水平較高，惟及後下跌速度卻因人而異；初步分析顯示年長患者抗體水平下跌速度較快，或與自身免疫系統退化有關。

年紀大免疫系統記憶會較差，就如打流感針一樣，長者免疫系統對病毒刺激反應不大，產生抗體反應不持久。

至於早前發新冠病毒變異，出現D164G病毒株，孔繁毅稱，只屬病毒S蛋白表面抗原變異，並非有大變種，而是次跟進研究亦有感染D614G病毒株的病人；相信即使出現變異，康復者免疫力可提供交叉保護，惟實際情況仍需進一步研究。

【新冠肺炎】28名病人曾接受「恢復血漿」治療　醫管局指存量不多籲康復者捐贈

他又提及，現時有30名康復者已至少一次捐出「恢復血漿」，惟早前確診個案少，捐贈標準亦高，近日「恢復血漿」存量現已幾近用盡；強調入冬後或現第4波疫情，有需要作出儲備，故已持續呼籲康復者返院捐贈。

孔繁毅表示，患者康復後3至4周，確診體內已無病毒，且為18歲至55歲無長期病患的男士才合捐贈條件，同時需趕及其體內抗體水平跌至1比80以下(即血漿稀釋80倍後仍可抑制病毒 )之前，捐出「恢復血漿」。

被問及康復者日後需否接種疫苗，孔繁毅認為如有疫苗面世，康復者亦同樣可接種，惟應予長者、醫護人士等高危群組優先，康復者可稍後才接種。

【新冠肺炎】港大研究指急性感染削人體免疫防禦 　致病毒能更有效傳播及加重病情

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記者：陳正怡

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