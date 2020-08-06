【新冠肺炎】明早由香港入境澳門須持24小時內檢測陰性證明　港府籲市民留意

澳門宣布明天（7日）起有關由香港入境澳門人士的核酸檢測新規定，香港特區政府呼籲市民在前往澳門時，須確保符合相關規定，以免在進入澳門時出現困難。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自8月7日早上6時起，所有由香港入境澳門的人士均須持有由特區政府認可的檢測機構發出的24小時內的有效核酸檢測陰性結果證明（例如在8月6日做檢測，可憑有關陰性結果報告在8月7日內入境），而入境後仍須接受14天強制檢疫。政府稱，市民在出發前往澳門時，須確保持有按澳門特區政府規定的有效核酸檢測陰性結果證明；而在折返香港時，更會因重新進入香港而須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天。為避免出現該等情況，市民應格外小心注意。

除澳門外，廣東省政府昨天亦公布，自8月7日早上10時起，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機按現有規定執行外，其他由香港經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東的人士，必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明。政府發言人提醒市民在出發廣東或澳門時，須確保持有目的地政府規定的有效核酸檢測陰性結果證明。

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責任編輯：蘇文軒