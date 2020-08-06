【新冠肺炎】將軍澳堆填區擴建工地分判商一名司機確診　一名地盤工人亦初步確診

▲ 將軍澳 大赤沙新界東南堆填區外貌。 (資料圖片)

環境保護署今日(6日)深夜宣布，位於將軍澳的新界東南堆填區擴建工地一名分判商司機確診新冠肺炎，另一名屬同一分判商的工人經檢測後亦獲通知初步確診。

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上述分判商負責工地內的支撐牆建造工程，相關司機於7月31日確診，分判商已於翌日8月1日停止上述工地的建造工程，並安排所有工人撤離工地及接受病毒檢測。檢測結果顯示現時有一名工人初步確診，相信與早前確診的司機有較緊密接觸。所有工人，包括該名司機及工人在進入工地前均會進行體溫探測及佩戴口罩。

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環保署表示，涉及分判商的工作及活動範圍已完成全面的清潔及消毒，以確保環境衞生。分判商的工作只涉及堆填區擴建工地，與運作中的將軍澳新界東南堆填區無關。

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責任編輯 李志強