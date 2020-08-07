【殺手大結局】Ali李佳芯慘遭虐打粉絲心痛　劇透結局閻武Zero大決戰【內含劇透】

▲ 李佳芯飾演的Cash於《殺手》中被謝東閔飾演的Parker殺死。

《殺手》今晚（8月7日）大結局，「殺手獵人」Parker（謝東閔飾）魔性盡現，昨晚（8月6日）《殺手》劇情內，Parker大開殺戒，先後殺死Bill（戴耀明飾）和Cash（李佳芯飾）。

當中Cash最慘，她被Parker擄走後，本來與素之（麥明詩飾）有機會逃走。可是素之卻因Parker的甜言蜜語所惑而心軟，出聲回應暴露位置，連累了Cash。

結果Cash被Parker連番虐待，遭打斷雙腳的她爬地逃走不成，最後被Parker撞爆頭然後綁在海中，受盡折磨。

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▲ Zero救Cash，可惜來遲一步。（影片截圖）

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女神李佳芯角色慘死

Zero（陳豪飾）趕往海中救Cash，可惜做人工呼吸和心外壓亦返魂乏術。

女神李佳芯角色在劇中慘受虐待，雖然只是拍戲而已，可是視迷看得十分投入，很多粉絲非常傷心及憤怒，在TVB facebook專頁咬牙切齒留言痛罵Parker，以及替Ali BB感心痛。

此外，亦有不少留言表示不想Ali的角色犧牲，希望編劇可以改寫Cash的命運。

Parker連累素之

而傷心欲絕的Zero為要女友報仇，經過一輪鬥車追逐，Zero最後以一粒子彈連中素之（麥明詩飾）和Parker，Parker當場死亡，素之受重傷。

今晚的第30集大結局（8月7日）劇情講，素之受重傷留院，令閻武（黎耀祥飾）在既無奈又痛心。

另外，玉鳳（吳業坤飾）到咖啡店質問Zero，指有證據證明他是殺手。

閻武Zero決一死戰

查理（鄭子誠飾）為Zero安排離港途徑，提議只有一個方法才可了斷。

閻武不理淑嫻（江美儀飾）的阻止，堅持要找Zero決鬥。而黎耀祥早前出席《殺手》宣傳活動表示，他的角色在大結局會死去，是否就是被Zero打死？還是另有玄機？