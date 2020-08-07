【抗癌鬥士】林子博太太病情告急打嗎啡針止痛　Shirley發文報平安：知道醫生已經盡咗力

▲ 林子博太太病情突然危急入院。

藝人林子博太太董燕君（Shirley）去年發現患上「平滑肌肉瘤（腹腔）」，經過半年的化療療程後，處於休養當中。可是上星期六（8月1日）林子博太太Shirley突然感到劇痛入院，更須使用較強含嗎啡成份的止痛藥。

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Shirley昨晚（8月6日）在Facebook報平安：「我出院喇！經過了6日終於可以出院！好感動！雖然呢次入院只係可以頭痛醫頭、腳痛醫腳！完全對我嘅病沒太大幫助！但係都好感恩遇到一班非常細心嘅專業團隊！其實現在公營機構水凖都好高，同以往差好遠，服務好似私家醫院咁！多謝你哋過去6日嘅照顧！」

▲ Shirley在Facebook報平安。（Shirley Facebook）

▲ Shirley只能用藥控制痛症。（Shirley Facebook）

她回憶自己入院的經過：「交代返我嘅病情，我係因為上星期四早上突然右肋骨內痛（應該係肝位置），之後胃痛，痛到坐唔到、企唔到（痛到成個人攣埋，我估呢啲係叫做癌痛）！之後開始暈、作嘔、氣喘！頂了兩日到咗1/8夜晚去睇急症！」

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醫生更處方了較強含嗎啡成份的止痛藥給Shirley：「醫生依家只係幫我用藥控制，暫時止痛、止暈！其實大部份比較強嘅止痛藥都有嗎啡成份！但係有嗎啡成份嘅嘢我食咗又會又暈又嘔！所以呢幾日就不停調教份量！」

▲ Shirley在短短半年間已做了9次療程。

Shirley亦解釋，現階段醫生已盡力：「其他實質嘅嘢醫生真係冇乜辦法可以做！我知道佢已經盡咗力！希望以後乖乖哋唔好再無端端咁痛啦！（我都知道好多嘢都要靠自己）不過真係好驚㗎！無助感真係好重！最後要同大家講聲唔好意思！過去幾日要你哋為我擔心！」

不少網民在Shirley的貼文下留言為她打氣，希望她能早日康復，有網民留言：「雖然分擔唔到您嘅痛楚同面對病魔嘅無助，但希望我們小小嘅支持可以好似小人國嘅小士兵咁精神上撐住您。」

▲ Shirley突然入院。（Shirley Facebook）

疫情下未能探望太太

子博早前向傳媒交代太太病情，指太太自去年接受化療後便未再做任何治療，至今年7月試新標靶藥，其後太太因肝酵素偏高，檢查之下腫瘤發大，建議再食標靶藥。

子博指現時每月支付兩萬元藥費，且擔心服藥副作用太大，最終還是停藥，子博最心痛家中兩個小朋友，且因疫情未能探望太太，只能透過電話慰問。

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